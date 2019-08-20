За доноси платитимуть: у Зеленського хочуть радикально боротися з корупцією

Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради проекти законів про винагороду для викривачів корупції.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, передає президентська пресслужба. Зазначається, що винагорода становитиме до 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

Як зазначив Рябошапка, проекти законів, які готуються, регламентують способи і порядок повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права і гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю викривачем інформації.

"Викривачі, які повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів", – сказав заступник голови ОПУ.

Зеленський радикально боротиметься з корупцією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що донька університетського викладача Зеленського подала свою кандидатуру на посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету.

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