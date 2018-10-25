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За агресію на морі: Європарламент прийняв резолюцію для покарання Росії

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Європарламент прийняв резолюцію із закликом до влади Євросоюзу передбачити посилення санкцій проти Росії у разі ескалації в Азовському морі.

Як пише ВВС, затримки Росією суден, які прямують через Керченську протоку в українські порти, в Європарламенті назвали "фактичною блокадою".

Депутати засудили дії РФ на Азові і закликали органи ЄС вимагати від Росії зупинити затримки, а також призначити спецпредставника Євросоюзу зі справ Криму і Донбасу, який буде займатися і Азовським морем. Повноваження місії ОБСЄ в Україні там закликали поширити і на контроль ситуації в Азовському морі.

У документі також вказали, що Кримський міст обмежує розмір кораблів, які можуть дійти до портів України на Азовському морі: висота — не більше 33 метрів, довжина — до 160 метрів.

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"Це унеможливило захід суден класу "Панама", що становить майже 20% вантажного обігу українських портів", — уточнили євродепутати.

ЄС визнав, що ситуацію на Азові регулює двостороння угода від 2003 року між Росією та Україною, яка визначає море внутрішніми водами й надає обом сторонам право інспектувати підозрілі судна. Євродепутати нагадали, що угода передбачає свободу навігації.

Ілюстрація

Ілюстрація

Натомість Росія, як вказали у резолюції, часто та у грубій формі блокує й інспектує кораблі, які йдуть через Керченську протоку до чи з українських портів.

Президент України Петро Порошенко привітав прийняту Європарламентом резолюцію.

"Вдячний європарламентарям за заклик до впровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі і Керченській протоці. Сподіваюся на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із весни 2018 року російські силовики почали затримувати й перевіряти судна, які йшли у порти Маріуполя і Бердянська, що суттєво зашкодило економіці регіону.

6 вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення направити військові кораблі для захисту національних інтересів країни. У свою чергу, президент України Петро Порошенко на сесії Генасамблеї ООН попереджав, що Росія має намір окупувати Азовське море.

Дивіться відео за темою:

Місце
Росія
Об'єкти
РосіяЄвропейський Союз
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Пустовой Николай
Пустовой Николай
Свиноросские тролли, когда мы расхерачим московию,вы где работать будете?1.Толком работы не будет.2.Так у вас же и руки из жопы,вы ж сто пудов нихера делать не умеете.Что вы жрать будете,мох?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Пустовой Николай, Когда вы победите Россию - солнце взойдет на западе. А пока, будем троллить таких дурачков, как ты, и есть попкорн)))
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Проходил мимо
Проходил мимо
Пустовой Николай, А когда это случится? Сегодня? Завтра? в этом году? в этом тысячелетии? Вы что же реально думаете что воюете с армией РФ? Так я вас огорчу, на Донбассе и Луганске ее нет. Она есть в Крыму, но вы поему то туда не идете отвоевывать его.
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Пустовой Николай
Пустовой Николай
Скоро развалим это недоссср.И будет мир.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
У судов типа Панам 12м осадка. Средняя глубина Азовского моря 7.5м, максимальная 13.5м. Майдауны столько словесного поноса производят, что его, не то что на Украину, на Европу ещё хватает
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Михаил Устинов, Ага, к ним там постоянно раньше такие лайненеры ходили.)))
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Проходил мимо
Проходил мимо
Михаил Устинов, Только не Панам, а Панамакс
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