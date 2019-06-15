Із ями в відро: в Росії зняли на відео "ноу-хау" з ремонту доріг

У Росії зняли на відео, як співробітник дорожніх служб вимочував ганчіркою з вибоїни дощову воду в місті Свободний, Амурської області.

На ролику видно, як чоловік у помаранчевому жилеті присів і вимочує шматком тканини з ями рідину. Автор ролика зазначає, що зараз дорожники проводитимуть ямковий ремонт.

На форумах у мережі користувачі відзначили, що добре, що вони хоча б не просто в воду асфальт утрамбовували.

"Це ще по технології, розп**дяї поклали б асфальт прямо в яму з водою", – написав один із них.

Деякі назвали такі дії "новим методом осушення покриття перед ремонтом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому показують моторошний стан автомобільної дороги в сторону курортного Бердянська Запорізької області.

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