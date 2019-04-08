З "Укрзалізниці" звільнили топ-менеджерів: що трапилося

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення звільнити з посади двох членів правління компанії.

Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на джерело в уряді. Так, за даними співрозмовника, йдеться про Сергія Михальчука та Олександра Бужора. Рішення прийняли 5 квітня.

"Офіційно про це буде оголошено в найближчі дні", — повідомило джерело.

"Укрзалізниця"

"Наскільки мені відомо, іншої кандидатури до складу правління не вводилося. Швидше за все, в "Укрзалізниці" вирішили почати кадрові чистки людей із негативною репутацією", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня Кабінет міністрів призначив головою "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

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