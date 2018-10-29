З України відкриють десятки нових авіарейсів: опубліковано список

З українських аеропортів із 28 по 31 жовтня почнуть виконувати 22 нові рейси.

Найбільше буде рейсів лоукостера Ryanair, який повноцінно заходить в Україну, і з листопада буде виконувати 17 рейсів, 12 із яких — із Києва і п'ять — зі Львова, повідомляє Lowcostavia.

Ще один лоукостер Wizz Air у найближчі дні відкриє у середньому шість нових рейсів із Києва, Львова та Харкова (по два з кожного міста).

Крім того, румунська авіакомпанія Tarom у кінці жовтня відкриє рейс Одеса — Бухарест. Старт польотів був запланований на 31 жовтня.

Також із 1 листопада авіакомпанія Atlasglobal почне виконувати рейси Одеса — Стамбул із періодичністю чотири рази на тиждень.

Список нових рейсів з України:

28 жовтня —9 нових рейсів (Ryanair — 6, Wizz Air — 3);

Київ — Барселона (Ryanair) — 4 рази на тиждень;

Київ — Бидгощ (Ryanair) — 2 рази на тиждень;

Київ — Братислава (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

Київ — Варшава (Ryanair) — 4 рази на тиждень;

Київ — Вільнюс (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

Київ — Лондон (Ryanair) — 5 разів на тиждень;

Київ — Відень (Wizz Air) — щодня;

Харків — Вроцлав (Wizz Air) — 2 рази на тиждень;

Харків — Гданськ (Wizz Air) — 2 рази на тиждень;

29 жовтня — 4 нові рейси (Ryanair — 3, Wizz Air — 1);

Київ — Стокгольм (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

Київ — Гданськ (Ryanair) — 2 рази на тиждень;

Київ — Краків (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

Львів — Вільнюс (Wizz Air) — 3 рази на тиждень;

30 жовтня — 5 нових рейсів (Ryanair — 3, Wizz Air — 2);

Львів — Братислава (Wizz Air) — 2 рази на тиждень;

Харків — Лондон (Wizz Air) — 3 рази на тиждень;

Київ — Вроцлав (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

Київ — Познань (Ryanair) — 2 рази на тиждень;

Львів — Краків (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

31 жовтня — 4 нові рейси (Ryanair — 3, Tarom — 1);

Львів — Дюссельдорф (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

Львів — Меммінген (Ryanair) — 2 рази на тиждень;

Львів — Варшава (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

Одеса — Бухарест (Tarom) — 3 рази на тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві інфраструктури розповіли про нові лоукостери, які зайдуть на український ринок.