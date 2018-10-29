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З України відкриють десятки нових авіарейсів: опубліковано список

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З українських аеропортів із 28 по 31 жовтня почнуть виконувати 22 нові рейси.

Найбільше буде рейсів лоукостера Ryanair, який повноцінно заходить в Україну, і з листопада буде виконувати 17 рейсів, 12 із яких — із Києва і п'ять — зі Львова, повідомляє Lowcostavia.

Ще один лоукостер Wizz Air у найближчі дні відкриє у середньому шість нових рейсів із Києва, Львова та Харкова (по два з кожного міста).

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Крім того, румунська авіакомпанія Tarom у кінці жовтня відкриє рейс Одеса — Бухарест. Старт польотів був запланований на 31 жовтня.

Також із 1 листопада авіакомпанія Atlasglobal почне виконувати рейси Одеса — Стамбул із періодичністю чотири рази на тиждень.

Список нових рейсів з України:

28 жовтня —9 нових рейсів (Ryanair — 6, Wizz Air — 3);

  • Київ — Барселона (Ryanair) — 4 рази на тиждень;

  • Київ — Бидгощ (Ryanair) — 2 рази на тиждень;

  • Київ — Братислава (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

  • Київ — Варшава (Ryanair) — 4 рази на тиждень;

  • Київ — Вільнюс (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

  • Київ — Лондон (Ryanair) — 5 разів на тиждень;

  • Київ — Відень (Wizz Air) — щодня;

  • Харків — Вроцлав (Wizz Air) — 2 рази на тиждень;

  • Харків — Гданськ (Wizz Air) — 2 рази на тиждень;

29 жовтня — 4 нові рейси (Ryanair — 3, Wizz Air — 1);

  • Київ — Стокгольм (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

  • Київ — Гданськ (Ryanair) — 2 рази на тиждень;

  • Київ — Краків (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

  • Львів — Вільнюс (Wizz Air) — 3 рази на тиждень;

30 жовтня — 5 нових рейсів (Ryanair — 3, Wizz Air — 2);

  • Львів — Братислава (Wizz Air) — 2 рази на тиждень;

  • Харків — Лондон (Wizz Air) — 3 рази на тиждень;

  • Київ — Вроцлав (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

  • Київ — Познань (Ryanair) — 2 рази на тиждень;

  • Львів — Краків (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

31 жовтня — 4 нові рейси (Ryanair — 3, Tarom — 1);

  • Львів — Дюссельдорф (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

  • Львів — Меммінген (Ryanair) — 2 рази на тиждень;

  • Львів — Варшава (Ryanair) — 3 рази на тиждень;

  • Одеса — Бухарест (Tarom) — 3 рази на тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві інфраструктури розповіли про нові лоукостери, які зайдуть на український ринок.

Читайте всі новини по темі "Лоукости в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Лоукости в Україні
Місце
Україна
Об'єкти
RyanairWizz Air
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