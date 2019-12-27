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27 грудня • оновлено в 21:57
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"Із цим потрібно боротися": Гончарук виступив проти заощаджень українців у валюті

10.8т
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Якщо значна частина грошей населення зберігається в іноземній валюті, це негативно впливає на економіку України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, з цим необхідно боротися, повідомляє УНН.

"Якщо значна частина грошей населення зберігається в іноземній валюті – це не дуже добре впливає на економіку України", – сказав Гончарук.

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Він зазначив, що дедоларизація економіки – це в певній мірі її оздоровлення. Тому довіра до національної валюти має багато позитивних результатів.

Гончарук виступив проти заощаджень українців у валюті

Гончарук виступив проти заощаджень українців у валюті

Колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що українців чекає кардинально новий курс долара. Аналітики озвучили прогноз на 2020 й рік.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Олексій Гончарук
Теги
долар євро операції з валютою
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Поддерживаю - немедленно начать борьбу с офшорными вкладами клоуна! Очень плохо, когда приЗЕдент страны не доверяет национальной валюте. И покупает недвижимость за рубежом за инвалюту, а не в родном Кривом Рогу за нацвалюту!
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9
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Гоша Злой
Гоша Злой
Воронов Сергей, и да желаю гончаруку всю жизнь получать зп в гривне.
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4
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Му2ак
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