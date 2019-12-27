"Із цим потрібно боротися": Гончарук виступив проти заощаджень українців у валюті

Якщо значна частина грошей населення зберігається в іноземній валюті, це негативно впливає на економіку України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, з цим необхідно боротися, повідомляє УНН.

"Якщо значна частина грошей населення зберігається в іноземній валюті – це не дуже добре впливає на економіку України", – сказав Гончарук.

Він зазначив, що дедоларизація економіки – це в певній мірі її оздоровлення. Тому довіра до національної валюти має багато позитивних результатів.

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