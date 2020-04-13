З правковим спамом до законопроєкту про ПриватБанк будуть боротися: Стефанчук розповів про методи

Аналізуючи спам правок до законопроєкту про ПриватБанк, були розроблені чотири підходи, які повинні виправити ситуацію з так званим правковим тероризмом.

Про це заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук у інтерв'ю "Апострофу".

"Аналізуючи правковий тероризм, який був продемонстрований під час розгляду банківського законопроєкту, ми розробили чотири основні підходи, як ми його можемо розглядати. Не буду розкривати всі, тому що там є деякі цікаві та неординарні, але ті, що нам дозволяє регламент, – це 119 стаття, плюс 45 стаття регламенту (мова про те, що в разі відхилення правки всі аналогічні пропозиції будуть автоматично скасовані)", – розповів він.

Руслан Стефанчук espreso.tv

Однак, за його словами, все впирається в те, що досі комітет з оподаткування не звів усі зміни в кінцеву таблицю і важко поки уявити загальну картину того, що відбувається. Він також додав, що за шість днів згенерувати шість тисяч правок одній людині просто неможливо: це свідома робота, спрямована на відверте зловживання правами депутата.

"Я переконаний, що після того, як буде зведена таблиця, ми виберемо варіант, який дасть нам змогу найбільш швидко та ефективно пройти цей законопроєкт. Тому що це питання важливе та пов'язане з фінансовою стабільністю та запобіганням дефолту в країні", – зауважив віцеспікер.

В рамках боротьби з так званим правковим спамом були розроблені пропозиції, суть яких полягає в тому, що таку діяльність слід визнавати зловживанням правом народного депутата, а також у разі наявності такого факту переходити до спеціальної процедури розгляду законопроєкту, розповів Стефанчук.

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