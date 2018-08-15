З подачі ФСБ: Росію викрили у зазіханні на секретні об'єкти України

Російська фірма "Інтерстройтоннель", яка співпрацює з ФСБ, бере участь у тендері на будівництво нової гілки метрополітену в Києві.

Власником є ​​певний Володимир Петрук, який займається будівництвом метро в Москві. На думку військового журналіста Мирослава Гая, таким чином Росія планує підібратися до секретної інфраструктури України.

"І все б нічого, якби Володимир не керував будівельними фірмами в Москві і не будував там метрополітен. Справа в тому, що метро історично є стратегічним об'єктом інфраструктури. Метро - режимний, секретний об'єкт. Для тих, хто не знає, метрополітен є ще й бомбосховищем, а також місцем зберігання стратегічних запасів на випадок НП і війни", - написав він у блозі на OBOZREVATEL.

Журналіст пояснив, що для роботи над таким проектом, як метро в РФ, необхідно пройти дозвільну систему ФСБ і співпрацювати з нею.

"Так що ж виходить, власник московських фірм, який співпрацює з ФСБ, намагається отримати доступ до стратегічного об'єкту системи безпеки України. Пан Петрук давно озвучив своє ставлення до російсько-української війни і ще в 2017-му виступив за розширення економічних зв'язків. А я вам скажу, що тут справа не тільки в економіці. Росіяни хочуть отримати доступ до режимного об'єкту ще й за наші з Вами гроші", - написав Гай.

Він з іронією зазначив, що може вже варто одразу запросити ФСБ і ГРУ РФ на будівництво стратегічних об'єктів України.

"Навіщо всі ці тендери. Одні проблеми від них", - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня з'явилася інформація, що "Укрзалізниця" планує закупити в Росії 96 значків "Почесний залізничник" на суму майже 182 тис. рублів (77 тис. гривень). У результаті скандалу, що розгорівся тендер зупинили.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що керівники українських підприємств, які здійснюють закупівлі в Росії, повинні нести кримінальну відповідальність.