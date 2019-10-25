З початку року ДТЕК Нафтогаз сплатив 53 мільйони ренти Полтавщині

ДТЕК Нафтогаз сплатив 53 мільйонів гривень ренти до місцевих бюджетів Полтавщини за 9 місяців 2019 року.

Так, в обласний, районні, сільські та бюджети об’єднаних територіальних громад, у яких компанія веде видобуток газу, було перераховано:

21,18 млн грн – у Полтавський обласний бюджет

4,86 млн грн – у бюджет Мачухівської ОТГ

3,37 млн грн – у бюджет Савинцівської сільради

5,60 млн грн – у бюджет Ковалівської сільради

6,74 млн грн – у Миргородський районний бюджет

11,20 млн грн – у Шишацький районний бюджет

Місцеві громади використовують ці кошти для реалізації проектів з енергоефективності, підвищення якості медичних та освітніх послуг, інфраструктури. Такі проекти включають встановлення енергоефективних вікон, закупівлю медичного обладнання, ремонт доріг.

ДТЕК Нафтогаз

Нагадаємо, що Закон № 1793 VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату" діє з 1 січня 2018 року. Законом передбачається 2% від ренти направляти до обласних бюджетів, 2% - до районних і 1% - до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження (видобутку) відповідних природних ресурсів. Виняток становлять бюджети міст республіканського і обласного значення та бюджети об'єднаних територіальних громад, які отримають 3%. 95% від ренти надходить до загального фонду державного бюджету.

ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України. Група розвиває бізнеси із видобутку природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілення електроенергії електромережами клієнтам, впровадженню енергоефективних рішень, зарядки електромобілів. Напрям Innovation DTEK реалізує проекти у галузі технологічної та цифрової трансформації енергетики, а також керує інноваційною освітньою бізнес-платформою Academy DTEK.

ДТЕК Нафтогаз – найбільша приватна газовидобувна компанія в Україні. У 2018 р. видобуто 1,65 млрд куб. м природного газу, що є історичним рекордом серед приватних газовидобувних компаній у галузі. З 2013 року ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу більш ніж у 3 рази, продемонструвавши стрімку динаміку розвитку у газовидобувному секторі країни.

У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК склали 20 млрд грн, податкові відрахування – 26 млрд грн. У ДТЕК працюють 70 тис. працівників. 100% компанії належать SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Як писав OBOZREVATEL, 16 180 разів ДТЕК Донецькі електромережі відновив електропостачання на підстанціях і лініях електропередач з моменту початку бойових дій на Донбасі і по жовтень 2019 року.

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