З офісу B2B Jewelry гроші вивозять в мішках на джипах: розслідування

Проект B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.

Відповідне розслідування зробив Денис Бігус, яким поділився на своєму YouTube-каналі.

Журналіст наводить низку фактів і відеодоказів, які можуть свідчити про фіктивність проекту B2B Jewelry. Також на відео відображений момент, коли невідомі люди кладуть у багажник позашляховика Toyota Land Cruiser поліетиленові пакети. Бігус стверджує, що в цих мішках – готівка.

B2B Jewelry запідозрили у фінансових махінаціях 057.ua

"Ні "тонни" продажів золота, ні 416% річних для бабусь, ні картонні сертифікати у вигляді купюр не врятують піраміду від краху", – зазначає Бігус.

За його словами, раз в день набирається пакет і "п'ять хлопців супроводу йдуть виносити сміття". Як з'ясували журналісти, усі куплені восени минулого року.

"Я так розумію, вони оформлені на "золотих директорів" з Ладижина і Києва", – додав Бігус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін разом з Нацбанком збудували в Україні "фінансову піраміду", продаючи іноземним спекулянтам на вигідних умовах облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це розповів економіст Ігор Гарбарук.

За словами експерта, Україні доведеться брати новий кредит Міжнародного валютного фонду, щоб виплатити величезні відсотки за цими ОВДП.

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