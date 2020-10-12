З "Нафтогазу" зі скандалом пішов іноземець

Американський бізнесмен і колишній дипломат Амос Хохштайн пішов із "Нафтогазу", публічно оголосивши, що влада саботує реформи у компанії.

Як зазначено на сайті НАК, він повідомив, що припиняє повноваження як незалежний директор у наглядовій раді компанії.

Однією з причин такого рішення Хохштайн вказав те, що останнім часом спостерігається сильна протидія реформі ринку газу і трансформації "Нафтогазу".

Амос Хохштайн йде з "Нафтогазу" "Інтерфакс"

"Нафтогазу" загрожує наростаючий саботаж з боку корумпованих сил", – написав Хохштайн у колонці на KyivPost.

Він також закликав уряд України продовжити курс на забезпечення незалежності наглядових рад як запобіжника від повернення корупційних схем минулого.

Хохштайн звинуватив владу в зриві реформи ринку газу "Дзеркало тижня"

Хохштайн працював у Наглядовій раді з 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн.

У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії. "У відповідь компанія надала свої заперечення до акту ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення та очікує на вимогу служби, яка міститиме остаточні результати ревізії", – зазначили в пресслужбі.

Наступного дня колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував основні звинувачення проти НАК. Він заявив, що його особиста позиція суперечить офіційній позиції "Нафтогазу".

8 жовтня ЗМІ повідомили, що Державна аудиторська служба надіслала матеріали аудиту "Нафтогазу" до СБУ.

Згодом Коболєв заявив, що проти керівництва "Нафтогазу" порушили кримінальну справу, яка начебто основана на звинуваченнях у державній зраді.