"З молоком в Україні погано": економіст розповів, що станеться з цінами

Влітку 2019 року ціна на молоко і молочну продукцію в Україні буде стабільною. Однак здешевлення найближчими роками очікувати не варто.

Про це повідомив в ефірі ObozTV голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко. За його словами, в Україні з молочними продуктами склалася непроста ситуація. Їхня вартість або тримається на одному рівні, або потроху зростає.

"На жаль, зменшуватися ціна не буде. Так, з одного боку, влітку попит на молочні продукти менше – і це завжди впливало на зниження цін. Але з іншого боку, у нас весь час зростає дефіцит молока. Корів більше не стає. Природно, це впливає на те, що і кефіру, і сметани, і сиру ми можемо зробити все менше", – пояснив експерт.

Дорошенко зазначив, що протягом усього 2018 року ціна на молоко в Польщі була в 2 рази нижче, ніж в Україні, а у Литві – в 2,3 рази.

"Ця різниця буде тільки збільшуватися, – спрогнозував він. – З молоком у нас все погано і найближчими роками ситуація не покращиться".

На думку економіста, трошки знизити ціну можна тільки за рахунок імпорту, як це сталося з твердими сирами.

"Десь 1,5 роки тому, коли ціна на вітчизняну продукцію зростала, пішов імпорт. І конкуренція "збила" ціни. Зараз вартість голландського сиру приблизно однакова – що польського, що українського виробництва. Але молоко ми з вами так привезти не можемо . Вибачте, воно скисне за добу. Тим більше на нашій митниці", – розповів Дорошенко.

У Польщі молоко вдвічі дешевше, ніж в Україні naturalcave.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки грошей на продукти витрачає середня українська сім'я з 2 осіб. За даними Державної служби статистики, найбільша стаття витрат припадає на м'ясо і м'ясопродукти – 850 гривень на місяць. Молоко, сир та яйця обходяться приблизно в 496 гривень на місяць.

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