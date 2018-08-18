"Частина гібридної війни!" Названа прихована загроза з/д сполучення з Росією

Закриття транспортного сполучення з Росією є необхідним і важливим кроком. Поїздки українців до Росії є однією з форм гібридної боротьби з Україною, тому всі подібні зв'язки потрібно розривати по максимуму.

Про це в ефірі ObozTV розповів журналіст і блогер Кирило Сазонов. За його словами, поки йде війна, поїздки в Росію це в першу чергу отрута для мізків тих, хто туди їздить.

"З міркувань гігієни і безпеки це треба перекривати. Досить згадати випадок минулого тижня, коли заробітчанин зі Старобільська Луганської області повернувся з Росії, випив і зірвав з адміністративної будівлі український прапор", - пояснив журналіст.

Крім того, він вважає, що як "Укрзалізниці", так і українській економіці в цілому припинення транспортного сполучення з Росією не принесе значних збитків.

"Давайте не плутати товарне і пасажирське транспортне сполучення. "Укрзалізниця" дійсно заробляє на російських маршрутах, але в її масштабах це не дуже багато. Пасажирські перевезення по Україні взагалі збиткові й "Укрзалізниця" живе за рахунок вантажних робіт на товарних перевезеннях. Тобто фінансові втрати тут невеликі", - уточнив журналіст.

Відносно товарного виробництва Сазонов назвав дві критичні статті українського імпорту, це ядерне паливо й антрацитове вугілля. Однак, за його словами, зараз Україна вже закуповує в РФ на 50% менше ядерного палива, ніж у 2013 році і через кілька років повністю переведе всі блоки своїх АЕС на американське паливо.

"Від антрацитового вугілля ми теж відмовляємося, переведемо всі блоки на вугілля марки Г, яке видобуваємо ми, видобуває Польща, будемо розвивати своє видобування", - вважає блогер.

Рано чи пізно товарні перевезення між Україною та Росією теж зведуться до мінімуму, запевнив він, але зараз почати потрібно з пасажирського сполучення, адже воно становить велику небезпеку.

"Будь-який українець, який їздить туди, він ризикує або стати заручником, або стати завербованим агентом. Ми дуже ризикуємо, забезпечуючи транспортний зв'язок із Росією", - підвів підсумок Сазонов.

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