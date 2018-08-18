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"Частина гібридної війни!" Названа прихована загроза з/д сполучення з Росією

7.1тЧитати новину російською

Закриття транспортного сполучення з Росією є необхідним і важливим кроком. Поїздки українців до Росії є однією з форм гібридної боротьби з Україною, тому всі подібні зв'язки потрібно розривати по максимуму.

Про це в ефірі ObozTV розповів журналіст і блогер Кирило Сазонов. За його словами, поки йде війна, поїздки в Росію це в першу чергу отрута для мізків тих, хто туди їздить.

"З міркувань гігієни і безпеки це треба перекривати. Досить згадати випадок минулого тижня, коли заробітчанин зі Старобільська Луганської області повернувся з Росії, випив і зірвав з адміністративної будівлі український прапор", - пояснив журналіст.

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Крім того, він вважає, що як "Укрзалізниці", так і українській економіці в цілому припинення транспортного сполучення з Росією не принесе значних збитків.

"Давайте не плутати товарне і пасажирське транспортне сполучення. "Укрзалізниця" дійсно заробляє на російських маршрутах, але в її масштабах це не дуже багато. Пасажирські перевезення по Україні взагалі збиткові й "Укрзалізниця" живе за рахунок вантажних робіт на товарних перевезеннях. Тобто фінансові втрати тут невеликі", - уточнив журналіст.

Відносно товарного виробництва Сазонов назвав дві критичні статті українського імпорту, це ядерне паливо й антрацитове вугілля. Однак, за його словами, зараз Україна вже закуповує в РФ на 50% менше ядерного палива, ніж у 2013 році і через кілька років повністю переведе всі блоки своїх АЕС на американське паливо.

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"Від антрацитового вугілля ми теж відмовляємося, переведемо всі блоки на вугілля марки Г, яке видобуваємо ми, видобуває Польща, будемо розвивати своє видобування", - вважає блогер.

Рано чи пізно товарні перевезення між Україною та Росією теж зведуться до мінімуму, запевнив він, але зараз почати потрібно з пасажирського сполучення, адже воно становить велику небезпеку.

"Будь-який українець, який їздить туди, він ризикує або стати заручником, або стати завербованим агентом. Ми дуже ризикуємо, забезпечуючи транспортний зв'язок із Росією", - підвів підсумок Сазонов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив причини скасування потягів до РФ.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт"Укрзалізниця"
Особи
Кирило СазоновВолодимир Омелян
Місце
Україна
Об'єкти
УкрзалізницяконфліктУкраїнаРосія
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Приходько Егор
Приходько Егор
дайте людям работу на украине и они перестанут ездить в Россию. трудно?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
конечно же надо прекратить ездить в Россию! ибо всем известно что поумневший хохол становится русским!
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Доброго дня. При дaвление выше 140/90 - cрочно чиститe сосуды! Лучший способ прочиcтить соcyды без врачей http://dom.forumsua.com
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