З Криму почали виїжджати місцеві жителі через масові проблем

З окупованого Криму їдуть місцеві жителі, а на їх місце приходять росіяни.

"Заміщення населення: поки "понаїхи" масово прут до Криму, жителі півострова виїжджають з нього куди подалі", – пише у Twitter блогер Кримський бандерівець.

Зокрема, місцеві жителі скаржаться на масові проблеми півострова.

"Подумую про переїзд з Криму. Води немає і не буде, в сад не знаю коли дитину вдасться віддати, з медициною все погано", – заявила Sofia Nesterova.

"У нас, кримчан, життя не цукор, м'яко кажучи, оскільки з водопостачанням проблеми. У гуртожитках у селищі Аграрне воду гріють у чайниках і в відрах, щоб помитися", – зазначив Denis Yakimchik

"Води немає, роботи немає, корисних копалин немає. Квартири від 15 тисяч рублів, зарплата водія в податковій 15 тисяч рублів, консультанта – до 18 тисяч. Вирішуйте самі, воно вам треба?" – резюмував Ivan Kim.

Кримчан на півострові заміщають громадяни Росії

Кримчан на півострові заміщають громадяни Росії

Кримчан на півострові заміщають громадяни Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.