З Криму йде бізнес: підприємці не можуть оплачувати дорогу оренду
Окупований Крим почав втрачати підприємців – бізнес не здатний платити за оренду приміщень за завищеними цінами.
Зокрема, у Сімферополі почався відтік бізнесменів із торговельного центру "Південна галерея" – найбільш відвідуваного ТЦ півострова. Про це у Twitter повідомила блогерка RoksolanaToday&Крим.
"Підприємці більше не здатні платити за оренду приміщень за завищеними цінами. А там "Ашан", до речі", – зазначила вона.
Водночас прохання орендарів "Південної Галереї" прості: унеможливити прив'язку орендної плати до долара і зробити ставку оренди гнучкою – пропорційно трафіку відвідування торговельного центру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Криму почали активно скаржитися на зростання цін на півострові.
Зокрема, жителька Алушти, авторка блогу "Сімейка А з Криму" на YouTube, показала цінники в одному з магазинів міста. За її словами, за останні дні ціни зросли до 20%.
Рис коштує 56 руб. (21 грн) за кг звичайної крупи і 90 руб. (34,6 грн) за кіло пропареного.
Пляшка рослинної олії (0,9 л) – від 99 до 125 руб. (38–48 грн).
Гречка (0,9 кг) – 84 руб. (32,3 грн).
Макарони (0,4 кг) – 55 руб. (21,1 грн).