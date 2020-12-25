З Криму йде бізнес: підприємці не можуть оплачувати дорогу оренду

Окупований Крим почав втрачати підприємців – бізнес не здатний платити за оренду приміщень за завищеними цінами.

Зокрема, у Сімферополі почався відтік бізнесменів із торговельного центру "Південна галерея" – найбільш відвідуваного ТЦ півострова. Про це у Twitter повідомила блогерка RoksolanaToday&Крим.

"Підприємці більше не здатні платити за оренду приміщень за завищеними цінами. А там "Ашан", до речі", – зазначила вона.

Водночас прохання орендарів "Південної Галереї" прості: унеможливити прив'язку орендної плати до долара і зробити ставку оренди гнучкою – пропорційно трафіку відвідування торговельного центру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Криму почали активно скаржитися на зростання цін на півострові.

Зокрема, жителька Алушти, авторка блогу "Сімейка А з Криму" на YouTube, показала цінники в одному з магазинів міста. За її словами, за останні дні ціни зросли до 20%.