З "ковідного фонду" забрали 103 млн грн на компенсацію за втрачені депозити

Кабінет міністрів України виділив 103 млн. грн з Фонду боротьби з COVID-19 на платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів.

Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну. Йдеться про погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів від 26 липня 2018 року.

Позов до держави Україна подали компанії "Сіті-Стейт Н.В.", "Компанія з управління активами" Практика", "Кристал-Інвест" і "Продіз".

У липні 2018 року міжнародний арбітраж в Нідерландах присудив виплатити на користь цих юридичних осіб $8,91 млн, або 239,2 млн грн, а також відсотки за період з 31 грудня 2013 року до ставкою 12-міс. LIBOR + 4% і $0,4 млн судових витрат.

Суперечка була пов'язана з втратою компаніями депозитів в Кредитпромбанку, який Нацбанк вивів з ринку. На думку позивачів, держава не змогла захистити їхні інвестиції, як того вимагала міжурядова угода.

Згідно з постановою Кабміну, Міністерству юстиції України доручено забезпечити узгодження виділення бюджетних коштів з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Після цього міністерство фінансів має внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги. Раніше він заявив, що жодного спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.

На початку листопада ЗМІ з'ясували, що всі тендери Івано-Франківської Служби автодоріг на ремонт трас, що частково були профінансовані грошима Фонду з боротьби з COVID-19, виграло ТОВ "ПБС", яке пов'язане з одним із українських олігархів.

10 листопада Міністерство фінансів повідомило, що протягом тижня з "коронавірусного фонду було" виділено понад 1 млрд гривень на відновлення автодоріг державного значення.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що в 2021 році в Україні не створюватимуть окремий фонд для боротьби з коронавірусом, як це було зроблено в поточному році. Ці витрати можуть розподілити окремо по міністерствах.