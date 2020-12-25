З "коронавірусного" фонду за місяць витратили понад 3 млрд гривень на дороги

В Україні з "коронавірусного" фонду протягом місяця витратили 3,2 млрд гривень на будівництво і ремонт доріг.

Всього на автомобільні дороги уряд виділив близько 24 млрд гривень. Про це повідомляє ZN.ua.

Однак за цей період розміри витрат на будівництво і ремонт приймальних відділень лікарень не змінилися.

Загальний розмір витрат у вигляді лікарняних склав 2,3 млрд гривень. Протягом місяця цифра збільшилася на 380 млн гривень.

За весь час на доплати медичним працівникам виділили 5,4 млрд грн. Рівень фінансової допомоги безробітним виріс на 2,4 млрд гривень.

За цей період розміри витрат на будівництво і ремонт лікарень не змінилися ZN.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги.

Раніше він заявив, що жодного спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.