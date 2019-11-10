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11 листопада • оновлено в 01:41
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"З Києва до Львова за 2-3 години": озвучено перспективи розвитку "Укрзалізниці"

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Майбутнє пасажирського залізничного транспорту в Україні – за швидкісними потягами і комфортними приміськими електричками.

Про найбільш перспективні напрямки розвитку "Укрзалізниці" в ефірі ObozTV розповів міністр інфраструктури України в 2016-2019 роках Володимир Омелян.

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Омелян порадив владі Києва, Львова, Дніпра та інших великих міст замислитися про критичну ситуацію з приміськими пасажирськими перевезеннями.

"Якісне залізничне сполучення, так звані S-Bahn або приміські електрички, розвантажують логістику в місті. Люди пересідають з індивідуальних авто чи маршруток "Богдан" на якісні електрички. І у вас більше немає диких заторів, у вас набагато покращується ситуація з екологією", – пояснив екс-міністр.

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Другим важливим напрямком він назвав розвиток швидкісної залізниці.

"На це вже переходить Європа. Всі перевезення в радіусі від 300 до 500 км доцільно здійснювати не авіаційним, а залізничним транспортом. Це більш екологічно, а за продуманої державної політики – дешевше. І точно мобільніше для населення", – запевнив Омелян.

На його думку, показник попиту на подібний вид пересування – успіх потягів "Інтерсіті+".

"Пам'ятайте, коли запроваджували " Інтерсіті+", т.зв. "Хюндаї"? Всі кричали: "Боже, як це дорого, та хто буде їздити денними поїздами, ми звикли лягти, поспати, прокинутися в іншому місті... " І раптом з'ясувалося , що саме "Інтерсіті+" мегапопулярні серед українців. Вони забиті. При тому, що ціна там дійсно вища", – зазначив він.

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"За цим – майбутнє. Якщо "Укрзалізниця" це зрозуміє і перейде на швидкість хоча би 150 км/год, а краще 200 км/год, коли відстань Київ-Одеса чи Київ-Львів ми проїжджатимемо за 2-3 години від центру міста до центру міста – тоді навіть необхідність в авіаційному сполученні відпаде", – додав Омелян.

Він нагадав, що сьогодні середня швидкість пасажирського потяга становить 80 км/год, на окремих ділянках він може розганятися максимум до 120-130 км/год.

Тому, підбив підсумки колишній чиновник, необхідно робити акцент саме на швидкості, інвестувати в інфраструктуру і сучасні потяги: "Це великі інвестиції, але вони окуповуються в стратегічній перспективі".

Швидкісні поїзди "Інтерсіті" набули популярності серед українців

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uz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів Олексія Гончарука ухвалив рішення повернути "Укрзалізницю" у сферу управління Міністерства інфраструктури. Новий глава відомства Владислав Криклій анонсував масштабну реформу українського залізничного оператора.

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Теми
"Укрзалізниця" Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Теги
транспорт Міністерство інфраструктури
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Новости "За скот принимают!" В Киеве устроили бунт из-за беспорядков в электричках. Видео Вторым важным направлением он назвал развитие скоростной железной дороги. "На это уже переходит Европа. Все перевозки в радиусе от 300 до 500 км целесообразно осуществлять не авиационным, а ж/д транспортом. Это более экологично, а при продуманной государственной политике – дешевле. И точно мобильнее для населения", – заверил Омелян.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Новости Клопы с кровью и личинки: "Укрзалізниця" попала в новый скандал из-за антисанитарии "За этим – будущее. Если "Укрзалізниця" это поймет и перейдет на скорость хотя бы 150 км/ч, а лучше 200 км/ч, когда расстояние Киев-Одесса или Киев-Львов мы будем проезжать за 2-3 часа от центра города в центр города – тогда даже необходимость в авиационном сообщении отпадет", – добавил Омелян"... Я просто скопировала статью :-D
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