"З дорогими росіянами": нові фото Кримського мосту розбурхали мережу

У мережі з'явилося кілька нових знімків незаконно побудованого Кримського мосту, який з'єднав окупований півострів з Краснодарським краєм.

Як зазначила блогер RoksolanaToday&Крим25% в Twitter, судячи зі знімків, ніякої завантаженості на мосту зовсім не спостерігається.

"Міст дружби Ротенберга з дорогими росіянами переповнений караванами туристичних автобусів. І тролейбусів...", - написала вона.

Кримський міст twitter.com/KrimRt

Кримський міст twitter.com/KrimRt

"Ще не сезон. Правда в Одесі пляжі заповнені", - іронічно зазначили в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Відзначимо, що в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж в російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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