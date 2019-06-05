ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"З дорогими росіянами": нові фото Кримського мосту розбурхали мережу

957Читати матеріал російською

У мережі з'явилося кілька нових знімків незаконно побудованого Кримського мосту, який з'єднав окупований півострів з Краснодарським краєм.

Як зазначила блогер RoksolanaToday&Крим25% в Twitter, судячи зі знімків, ніякої завантаженості на мосту зовсім не спостерігається.

"Міст дружби Ротенберга з дорогими росіянами переповнений караванами туристичних автобусів. І тролейбусів...", - написала вона.

Новини
"Надія на міст": у Криму забили на сполох через високі ціни на продукти
Кримський міст

Кримський міст

twitter.com/KrimRt

Кримський міст

Кримський міст

twitter.com/KrimRt

"Ще не сезон. Правда в Одесі пляжі заповнені", - іронічно зазначили в коментарях.

"З дорогими росіянами": нові фото Кримського мосту розбурхали мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Відзначимо, що в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж в російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містКрим без водисоцмережіфотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки