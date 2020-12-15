З "ДНР" масово тікають кваліфіковані працівники, – Казанський про "русскій мір" на Донбасі

В "ДНР" визнали, що з підконтрольної їм території Донбасу біжать всі адекватні, кваліфіковані кадри через що там склався дефіцит управлінського персоналу.

Про це заявив у своєму блозі на YouTube представник України в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він навів на доказ своїх слів, скріншот з сайту "Міністерства економічного розвитку ДНР".

"Кваліфіковані кадри потрібні в машинобудуванні, хімічній промисловості, IT секторі, охороні здоров'я, освіті, транспорті, логістиці, сільському господарстві і харчовій промисловості", – йдеться в заяві окупантів.

В "ДНР" визнали кадровий голод Скріншот відео

"Уявляєте у них є міністерство розвитку того, чого в принципі немає ... Кадри потрібні практично скрізь. Тільки незрозуміло, навіщо їм хіміки і машинобудівники, адже вони закрили всі хімічні комбінати і машинобудівні заводи", – іронізує Казанський.

За його словами, окупанти самі зруйнували всю економіку Донбасу, а зараз дивуються, що люди тікають від них на підконтрольну частину України.

"Спочатку вони перетворили підконтрольний їм Донбас в злиденну резервацію, позбавили людей базових прав, закрили половину виробництв і розпиляли їх на метал, стали платити людям 5-6 тисяч гривень, та й ті з затримками... А потім дивуються – всі фахівці втекли, кадри виїхали. Ніхто не хоче працювати на "молоді, процвітаючі республіки", – сказав представник України в ТКГ.

За його словами, зараз з "ДНР" і "ЛНР" люди масово їдуть в Україну, від якої так завзято захищають Донбас патріоти "русского міра".

"З ОРДЛО на підконтрольну Україні територію виїхало понад мільйон людей. І в основному, це ті самі кваліфіковані фахівці, яких так не вистачає "молодим республікам". Цифри будуть чесніші за будь-яку пропаганду. Цифри показують, що жителі Донбасу не хочуть, щоб їх захищали від України, вони не хочуть жити в "ДНР" під дулами автоматів неврівноважених бандитів. Так буде всюди, куди прийшов "русскій мір", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казанський показав, як прийшов в занепад завод в Єнакієвому, в який терористи не вклали жодної копійки.

Також в "ДНР" почали шукати інвесторів: серед головних напрямків вказуються виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес та нерухомість. Мережа висміяла заяву терористів.