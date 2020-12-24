Судді попросили 84 млн гривень з COVID-фонду. Документ
Державна судова адміністрація України попросила виділити 83,7 млн грн на захист суддів від коронавірусу за рахунок Фонду боротьби з COVID-19.
Про це йдеться у листі в. о. голови Державної судової адміністрації Людмили Гізатуліної до Кабінету Міністрів, який був надісланий в кінці жовтня і оприлюднений експертною організацією StateWatch. Станом на 24 грудня документ досі залишається на розгляді уряду.
Причиною вказана необхідність забезпечення конституційного права громадян на звернення до суду на карантині.
"У зв’язку із істотним скупченням людей під час судових засідань критично актуальним залишається питання їх захисту у період пандемії коронавірусу", – зазначає в документі Гізатуліна.
У листі також сказано що на адресу ДСА надходять численні прохання із судів щодо виділення додаткових коштів для забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та дезінфекції приміщень. Через недостатнє фінансування такі прохання наразі неможливо задовільнити.
Зі слів ДСА, у судовій системі працює понад 36 тис осіб, а з урахуванням інших учасників судового процесу (позивачів, відповідачів, адвокатів, сторони обвинувачення), ця цифра практично подвоюється. Самих приміщень судів налічується понад 800.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 листопада Міністерство фінансів повідомило, що протягом тижня з "коронавірусного фонду було" виділено понад 1 млрд гривень на відновлення автодоріг державного значення.
Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що бюджетні кошти, виділені для боротьби з COVID-19, на будівництво доріг не направляли.
Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 7 грудня витратили 45,4 млрд гривень.
14 грудня Кабінет міністрів збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень. Раніше за рахунок Фонду фінансували президентську програму "Велике будівництво".