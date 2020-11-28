З чого роблять штучну ікру: експертка озвучила склад

Штучну ікру можуть виробляти на основі риб’ячого чи рослинного жиру з додаванням барвника.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко. "Штучна ікра – це візуальний замінник ікри. Ікрою там не пахне взагалі", – зауважила вона.

За словами експертки, виробництво штучної ікри проходило певні етапи розвитку – від більш природного і корисного до більш простого.

"Штучну ікру починали робити з білка курячих яєць, потім з желатину, потім з альгінату, тобто з витяжки з морських водоростей, це була оболонка. Наповненням був, наприклад, риб’ячий жир і витяжка з чайного дерева. Це в ідеалі. Тепер ні, тепер все простіше", – розповіла вона.

Експерта повідомила, з чого виготовляють штучну ікру зараз.

"Як правило, це продукт, який зроблений в капсулах. Вони можуть бути желатинові. Наповнення, як правило, йде з барвником або на основі риб’ячого жиру, або взагалі гідрогенізованого рослинного жиру", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, за радянських часів червона і чорна ікра були дефіцитним продуктом. Баночка з ікрою вважалася вкрай цінним подарунком до свят.