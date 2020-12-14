З 14 грудня українці можуть отримати по 8000 гривень через карантин

З 14 грудня в Україні виплати для фізичних осіб підприємців та найманих співробітників через карантин можна отримати за допомогою програми "Дія". Однак частина українців не зможе претендувати на допомогу від держави.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, подати заяву на допомогу можна онлайн на порталі diia.gov.ua і в додатку "Дія" до 31 грудня.

Як отримати послугу на порталі?

Вам знадобиться електронний підпис для авторизації на порталі.

Зареєструйтеся або увійдіть, якщо вже зареєстровані, в кабінет громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі "Послуги" виберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам.

"Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Підтвердіть своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

Перевірте і відправте заповнену заяву.

Чекайте повідомлення про нарахування виплати.

Як отримати послугу в додатку?

Авторизуйтесь в додатку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ. У розділі "Послуги" натисніть "Отримати допомогу". "Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги. Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Чекайте повідомлення про обробку заяви.

Водночас не всі українці можуть отримати допомогу від держави. Без виплати залишаться ті, хто працював і не платив податки.

Без виплати залишаться співробітники:

якщо після 31 жовтня 2020-го вид діяльності їхнього підприємства змінили на той, який не може працювати в період локдауну (випадки, коли вид діяльності навмисне змінюють заради виплат);

працюють за сумісництвом;

отримують середню зарплату вище за 30 тис. грн.

Підприємці, якщо:

офіційно працюють менше ніж три місяці;

платили за себе ЄСВ менше ніж три місяці;

які після 31 жовтня 2020-го змінили вид діяльності;

які є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями;

які вже припинили свою діяльність (закрилися).

Раніше, в Офісі президента розкрили деталі отримання допомоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень.

OBOZREVATEL розібрався, що це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.