Україна переходить на ринкові ціни на природний газ для всіх споживачів — Коболєв

З 1 січня 2020 року Україна повністю переходить на ринкові ціни на природний газ для всіх споживачів, згідно з меморандумом, підписаним між Україною та Міжнародним валютним фондом.

На цьому наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, під час П’ятого газового форуму в Києві, передає Україна комунальна.

"Якщо ця вимога буде виконана, фінансова стабільність "Нафтогазу" буде забезпечена саме цими діями", — так Коболєв прокоментував питання про доходи компанії після проведення анбандлінгу.

За його словами, необхідно впровадити відповідальність місцевої влади за борги комунальних теплопостачальних підприємств. Наразі сумарні борги цієї категорії споживачів перед "Нафтогазом" майже сягнули 35 млрд грн.

У "Нафтогазі" пропонують списувати борги цих компаній з місцевих бюджетів, якщо вони не розраховуються за отриманий газ після завершення опалювального сезону. Якщо не буде регулювання ціни на газ та якщо буде врегульоване питання розрахунків тепловиків, "Нафтогаз" буде відчувати себе фінансово стабільно і цілком пристойно", — підсумував голова Нафтогазу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2020 року запровадять в дію новий розрахунок тарифу на газ. Максимальна ціна буде залежати від промислової вартості для "Нафтогазу".

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