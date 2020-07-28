Юрик підтвердив, що вантажні перевезення фінансують всю 'Укрзалізницю'

"Укрзалізниці" необхідна реформа та розподіл бізнесів, оскільки нинішня бізнес-модель компанії себе вичерпала. Про це заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик в інтерв'ю "Новое время".

"Неможливо продовжувати ту бізнес-модель, на якій зараз існує компанія. Ця модель не має права на життя. Криза оголила дисбаланси, які раніше були невидимими назовні, тому що вирішувалися всередині компанії", – сказав Юрик.

За його словами, до цього часу вантажний бізнес забезпечував достатньо доходів для УЗ і він фінансував збиткові пасажирські перевезення, інфраструктуру, оновлення основних засобів. На його думку, різні напрямки бізнесу повинні бути розділені.

"Треба розділити ці кілька бізнес-вертикалей з окремими балансами і фінансами, які зараз об'єднані в одному кошику. Пасажирський бізнес – збитковий, як у всьому світі. Він повинен покриватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Інфраструктурний оператор, фактично оператор шляху, завжди буде в державній власності. Він повинен фінансуватися тарифом доступу, який може частково дотуватися з бюджету, як це відбувається в країнах Західної Європи", – пояснив Юрик.

Він підкреслив, що всі перевізники повинні платити справедливий тариф доступу: приватні перевізники, майбутні пасажирський та вантажний оператори.

"Наш вантажний оператор повинен бути готовий не до державно регульованого тарифу, а до ринкових відносин", – зазначив Юрик.

Керівник компанії вважає, що УЗ повинна перейти на нову модель впродовж двох-трьох років.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на прес-конференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що зараз вона існує тільки на папері.

На думку економіста Бориса Кушнірука, "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.