"Юридичний нонсенс!" Укрлендфармінг зробив гучну заяву щодо справи Бахматюка

Оголошення в розшук Олега Бахматюка по справі рефінансування VAB-банку є юридичним нонсенсом, адже НАБУ не вручило підозру згідно з визначеним чинним законодавством порядком.

Про це у офіційній заяві зазначили у компанії Укрлендфармінг. Там наголосили на грубих процесуальних порушеннях, на які пішов директор НАБУ Артем Ситник. Вони, на переконання компанії, відбуваються на фоні корупційного скандалу, пов’язаного з самим Ситником.

"Сьогодні мав відбутись суд, де розглядалася б апеляція по справі елітного відпочинку Ситника за чужий кошт. Артем Ситник хотів скасувати рішення суду першої інстанції, де він був визнаний винним у корупційному діянні", - сказано у повідомленні.

Олег Бхматюк

"У разі остаточного підтвердження його провини Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ після внесення до реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення, та буде змушений піти у відставку. Але Артем Ситник на засідання апеляційного суду не прийшов, а суддя цього суду заявив про самовідвід", - сказано у заяві.

Як стверджують у компанії, ця справа підтверджує заяви про існування конфлікту інтересів у Артема Ситника по справі VAB-банку, адже ключовий свідок, який і оплачував елітний відпочинок директора НАБУ - Микола Надейко, дав свідчення проти Ситника, які підтвердились фінансовими документами.

"Микола Надейко - радник сестри Олега Бахматюка. Він заявляв, що Ситник через довірену особу просив його змінити свідчення по цій справі. Надейко відмовився давати неправдиві свідчення і заявляє, що готовий пройти детектор брехні, щоб довести правдивість своїх свідчень, вже доведених слідством. Справа НАБУ проти Олега Бахматюка вочевидь використовується Ситником з метою тиску на свідка", - сказали у компанії.

Там додали, що вважають, що одним з головних мотивів таких дій директора НАБУ є страх втратити посаду.

"Артем Ситник готовий йти на грубі порушення чинного законодавства, як це відбувається з оголошенням у розшук Олега Бахматюка.

Наголошуємо, що дії НАБУ з оголошенням в розшук Олега Бахматюка є політично вмотивованими, юридично абсурдними та будуть оскаржуватися нашими юристами в суді", - додали в компанії.

Як писав OBOZREVATEL, фінансист Василь Горбаль заявив, що кримінальна справа, яку НАБУ порушила проти ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка, була створена штучно через прогалини в законодавчій базі.

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