Юлія Тимошенко: Зростання доходів українців – це найбільша інвестиція в нашу економіку

Підвищення доходів людей, працююча за європейськими стандартами банківська система, деофшоризація і нова податкова система – це ті кроки, які допоможуть нам підняти економіку досить швидко.

Про це заявила Юлія Тимошенко в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає прес-служба партії "Батьківщина".

Насамперед, зазначила лідер партії, необхідно пам’ятати, що найбільшими інвесторами економіки кожної країни є її власні громадяни.

Тому, переконана голова партії, потрібно стимулювати зростання доходів українців, переглянути мінімальний прожитковий рівень та підняти зарплати за тарифною сіткою, "а не просто поставити всім майже однакову оплату праці".

Тимошенко зауважила, що українці апріорі не можуть конкурувати ні вдома, ні на світових ринках, якщо вітчизняна банківська система не працює, якщо кредити нашим підприємцям дають під 20% (а не 3-5%, як у світі), а умови для їх отримання занадто жорсткі.

"Як може працювати економіка, якщо замість 70-80% ВВП, які мають бути спрямовані на кредитування, ми маємо всього 30% монетарної маси. Нашу економічну систему просто позбавили крові", – зауважила вона.

Доки ставка рефінансування буде понад 12-14% річних, коли в єврозоні національні банки кредитують комерційні під 0%, нас як економічну систему просто ліквідовуватимуть, наголосила голова партії.

Юлія Тимошенко ba.org.ua

Ще одним пріоритетом економічної політики має стати деофшоризація. Для цього "Батьківщиною" разом з міжнародними експертами розроблені та зареєстровані у 2016 році законопроєкти №4180 та № 4181. Ці два документи, запевнила Тимошенко, можуть в перший рік дати 67 млрд грн в доходи бюджету України.

Адже, як нагадала політик, за оцінками МВФ, тіньова економіка становить 44,8%: тобто майже половина економіки працює в тіньовій сфері, а це означає, що недоотримує бюджет, а люди – зарплати.

"Ухвалити закон про деофшоризацію – і тіньова економіка зменшиться суттєво. Але головна база тіньової економіки – недопустиме податкове законодавство. Треба негайно ухвалити новий Податковий кодекс", – підсумувала Тимошенко.

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