"Ятаган": в Україні налагодили виробництво танків за стандартами НАТО

Державний концерн "Укроборонпром" переобладнав український танк Т-84-120 "Ятаган" під калібр НАТО.

Як повідомляє прес-служба, основний бойовий танк оснащений 120-мм гарматою.

"Ятаган" є ефективним рішенням з інтеграції стандартів Альянсу в українську бронетехніку. Для вирішення цього завдання харківські інженери з нуля розробили новий механізм заряджання, який може працювати з унітарними пострілами натовського стандарту" - розповіли в "Укроборонпромі".

Зазначається, що заряд працює за конвеєрним принципом і розміщений у спеціальному відсіку в задній частині башти. Цей відсік відокремлений від екіпажу і має спеціальні вибивні панелі, що дозволяє максимально зберігати безпеку екіпажу.

"Використання натовської танкової гармати значно розширює номенклатуру боєприпасів, які можуть використовуватися в Т-84-120. Йдеться не лише про снаряди, які можуть виготовлятися на новій технологічній лінії, але і боєприпаси виробництва країн-членів НАТО" - зазначили у концерні.

Також повідомляється, що "Ятаган" має високі ходові характеристики. Завдяки 1200-сильному дизельному двигуну 48-тонна машина розганяється до 65 км/год. За захист танка відповідає не тільки багатошарова броня, але і сучасні засоби динамічного захисту "Ніж" і комплекс електронно-оптичної протидії від керованого озброєння. В сукупності це робить танк захищеною, маневреною машиною з потужною зброєю.

Зазначається, що конструкторські та технологічні рішення, які були відпрацьовані під час розробки Т-84-120 "Ятаган" ще у 2000-х роках, дозволяють говорити про можливість поступової модернізації вже наявного парку українських танків і розробку нових зразків бронетанкової техніки.

Нову бойову машину продемонструють у Києві під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України (24 серпня. - Ред.)

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