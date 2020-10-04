YASNO закликає замінити лампи розжарювання на LED в екологічний день

4 жовтня в Україні проходить важливий екологічний захід – День "Заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу". Електропостачальник YASNO допомагає українцям заощаджувати, ставати енергоефективними та закликає встановити екологічні LED-лампи замість ламп розжарювання. Вони яскравіші, не шкідливі для атмосфери, споживають до 10 разів менше електроенергії та слугують до 11 років без заміни.

Дистанційно регулювати освітлення дому та при цьому сплачувати менше за електроенергію можна, встановивши розумні LED-лампи YASNO Smart. Користувачі "Розумного світла" можуть контролювати освітлення дому зі свого смартфону, синхронізувавши лампи з безкоштовним мобільним додатком Yeelight. Через додаток можна налаштувати вмикання та вимикання ламп у потрібний час, обрати один з 16 млн кольорів світла, налаштувати його інтенсивність під звучання музики, а також керувати температурою освітлення. Наприклад, холодні відтінки сприятимуть концентрації уваги, а теплі, навпаки, дозволять розслабитися та створити затишну атмосферу в оселі.

Щоб економія була ще суттєвішою, окрім енергозберігаючих ламп, постачальник радить дотримуватись ефективного використання енергії та встановити двозонний лічильник, з яким спожита з 23:00 до 7:00 електроенергія коштує вдвічі дешевше. До складу набору Розумний Watt входить такий лічильник, а також чотири світлодіодні лампи і розумна розетка. Вже 160 тисяч LED-ламп із 40 тисяч проданих наборів допомагають клієнтам скоротити до 80% витрат на освітлення осель.

Заощаджувати на освітленні можуть не лише приватні клієнти. За допомогою енергоефективних заходів та проєктів можливо модернізувати системи освітлення, опалення, вентиляції промислових підприємств та бюджетних установ. Енергосервісна компанія YASNO Efficiency профінансувала та виконала 80 таких проєктів, з яких 34 – це модернізація освітлення. В рамках цих проектів було встановлено 28 тисяч промислових LED-світильників із захистом від спекотної температури. Завдяки цьому підприємства щорічно споживають на 137 тис. кВт-год менше, а екологічний ефект – в атмосферу не потрапляють 122 тисячі тон викидів СО2.

Довідка:

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.