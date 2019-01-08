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Японія піде на поступки Путіну з питань передачі Курил

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Японська влада має намір запропонувати Російській Федерації відмовитися від взаємних вимог будь-яких компенсацій щодо Південних Курил.

Очікується, що таку пропозицію буде озвучено під час наступного раунду діалогу щодо мирному договору між країнами, повідомляють "РИА Новости".

За словами інформованих джерел, відповідний документ можуть підписати одночасно з договором.

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Додаткова угода, як передбачається, допоможе остаточно врегулювати післявоєнні процеси і зміцнити відносини між Японією і Росією.

При цьому раніше Токіо називав Південні Курили окупованою територією з часів Другої світової війни, і залишав за собою право домагатися компенсації за захоплення земель. Тепер японська влада ставить це під сумнів, вважаючи, що такі претензії ускладнять діалог з Москвою.

Президент РФ Володимир Путін і прем'єр Японії Сіндзо Абе

Президент РФ Володимир Путін і прем'єр Японії Сіндзо Абе

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місце
Японія
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
То есть прилагательные просто отдадут острова? Без всяких условий? Правильно. Пусть привыкают к раздаче наворованного.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Довженко Валентин, нет, ты не понял, а что ждать от тупого хохла.
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