Японія направить Україні $4,23 млн: на що підуть гроші

Уряд Японії профінансує п'ять проєктів соціальної допомоги в Україні на $4,23 мільйона.

Проєкти в поточному році будуть впроваджуватися агентствами системи ООН у країні та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста для задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення, відновлення східних областей України і невідкладної допомоги системі охорони здоров'я України для військовослужбовців, передає "Інтерфакс-Україна".

"Із цими проєктами на цей рік загальна кількість допомоги Східним регіонами досягла $51,4 млн", – зазначив посол Японії в Україні Такаші Кураї.

Дипломат додав: підтримка Японії для українських східних регіонів включає розвиток місцевого малого та середнього бізнесу, відновлення пошкоджених будинків для внутрішньо переміщених осіб, придбання медобладнання, забезпечення економічної безпеки.

Посольство Японії також працює над новими проєктами щодо забезпечення України медичним обладнанням та медикаментами для боротьби з коронавірусом.

"Японія запевняє вас у готовності продовжувати надання підтримки Україні у відстоюванні її суверенітету і територіальної цілісності, як і за часів здобуття нею незалежності, допомагаючи в імплементації реформ для демократизації економічного розвитку як у двосторонньому форматі, так і в співпраці з міжнародними організаціями та членами G7", – наголосив посол.

За останні 29 років, як сказав він, Японія надала незалежній Україні допомогу на $3,1 млрд, серед яких $1,87 млрд – східним регіонам із 2014 року.

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков уточнив, що 1 млн 740 тис. доларів протягом 12 місяців підуть на надання невідкладної допомоги в рамках системи охорони здоров'я військовослужбовців, закупівлю медобладнання.

"Друга значна сума – 910 тис., майже мільйон доларів, буде також протягом 12 місяців спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які постраждали в результаті конфлікту. Це саме створення робочих місць і відновлення економічної інфраструктури у справедливому створенні і розвиток сектора мікро, малих і середніх підприємств", – сказав Рєзніков.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно японська медична компанія Anges Inc. заявила про старт клінічних випробувань потенційної вакцини від COVID-19.