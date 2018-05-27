Януковичу платить Росія: в Кабміні пояснили, чому позбавили пенсії президента-втікача

Колишній президент-втікач Віктор Янукович не отримує ніяких виплат від України, а пенсію йому платяь з бюджету Російської Федерації.

Про це в ефірі ObozTV заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"У нас же договір з Росією в рамках СНД продовжує діяти. Ми вийшли зі структур СНД, але всі договори, які ми підписували, вони продовжують діяти. Відповідно, якщо людина переїхала на територію РФ, то вона отримує пенсію в РФ. Якщо росіянин переїжджає в Україну, то він має право отримувати пенсію в Україні, відмовившись від російської пенсії. Пенсію він (Янукович. - Ред.) там отримує", - зазначив міністр.

Також Рева вважає, що судової перспективи можливий позов екс-глави України з цього питання не має.

"Він може (подати в суд. - Ред.), але в даному випадку у нас міждержавна багатостороння угода в рамках СНД. Тобто РФ взяла на себе зобов'язання. Якщо наші громадяни їдуть в Росію, то вона їм платить, якщо її громадяни приїжджають сюди, то вони можуть отримувати пенсію від України", - підкреслив чиновник.

За його словами, в Україні таких росіян кілька десятків тисяч.

"Вони не впливають на загальне число. Значно більше тих, хто проживає в Україні, а отримує російську пенсію", - додав міністр.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Ревою дивіться в програмі "Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком" 29 травня о 18:00 на ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з "Всеукраїнського банку розвитку", який належав синові Януковича Олександру, було виведено близько 2 млрд грн після зняття арешту з рахунків у цьому банку.