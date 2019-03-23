Янукович із соратниками потрапили під нові санкції: всі подробиці

Уряд Канади продовжив дію економічних санкцій проти колишнього президента України Віктора Януковича і його 15 соратників.

Як передає "Укрінформ", нові санкції будуть діяти протягом п'яти років, до березня 2024 року. Крім Януковича до списку санкцій потрапили Микола і Олексій Азаровим, Раїса Богатирьова, Андрій і Сергій Клюєви, Сергій Курченко, Олена Лукаш, Андрій Портнов, Артем і Віктор Пшонки, Віктор Ратушняк, Дмитро Табачник, Олександр Якименко, Олександр Янукович і Віталій Захарченко.

Активи всіх фігурантів в Канаді будуть заморожені. Також уряд забороняє громадянам і жителям країни вступати з цими особами в майнові відносини, вести з ними фінансові розрахунки або надавати фінансові послуги.

При цьому Канада зняла санкції з загиблого молодшого сина Януковича Віктора і колишнього глави СБУ Ігоря Калініна.

Віктор Янукович Новое время

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Канада разом з США і країнами ЄС посилили санкції відносно Росії через агресію проти України. Заходи також повинні торкнуться окупантів Донбасу і Криму.

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