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4 березня • оновлено в 16:59
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Янукович і Пшонка в списку: стало відомо про нове рішення ЄС щодо санкцій

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Санкції для колишнього президента України Віктора Януковича та більшої частини його соратників були продовжені комітетом постійних представників країн членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє спеціальний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Юзвяк на своїй сторінці у Twitter.

Також стало відомо, що експрем'єр Микола Азаров і ексміністр енергетики Едуард Ставицький зі списку виключені, а щодо сина Януковича Олександра обмежувальні заходи можуть бути продовжені тільки на пів року.

У такий спосіб у санкційному переліку разом із Януковичем і його сином залишаться колишній глава МВС Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віцепрем'єр Сергій Арбузов, ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексміністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.

Підкреслимо, що санкції, введені ЄС ще з 5 березня 2014 року щодо 18 високопоставлених чиновників часів президента Януковича у вигляді заморожування активів, регулярно продовжуються на рік. Втім, багато хто з фігурантів цього списку постійно оскаржує таке рішення. Суд ЄС вже виніс деякі постанови на їхню користь, причому низка ексчиновників з переліку зникла. Так, наприклад, торік заходи скасували щодо Андрія Клюєва, який оскаржив їх у суді ЄС. Після ухвалення рішення цьогоріч у списку залишаться 10 імен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генпрокуратура і НАБУ обіцяли активізувати розслідування справ проти колишніх чиновників режиму Віктора Януковича. За словами генпрокурора Руслана Рябошапки, у такий спосіб соратники експрезидента не зможуть домогтися скасування персональних санкцій Європейського Союзу.

Також Конституційний суд розглядає скарги на закон "Про очищення влади", згідно з яким деякі чиновники часів експрезидента-втікача Віктора Януковича не можуть обіймати владні посади.

Коментуючи рішення Європейського суду з прав людини про порушення прав звільнених за українським законом "Про очищення влади", міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні планують створити комісію, яка розглядатиме скарги чиновників, що вважають свою люстрацію протиправною.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особи
Віктор Пшонка Віктор Янукович Сергій Курченко
Місце
Україна
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