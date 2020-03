Санкції для колишнього президента України Віктора Януковича та більшої частини його соратників були продовжені комітетом постійних представників країн членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє спеціальний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Юзвяк на своїй сторінці у Twitter.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea.