Янукович і Манафорт відмивали гроші через шведський банк

Президент-втікач України Віктор Янукович і екс-керівник передвиборного штабу лідера США Дональда Трампа Пол Манафорт, якого засудили на 7,5 років ув'язнення, відмивали гроші через Swedbank у країнах Балтії.

Про це повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP ( "Проект по викриттю організованої злочинності і корупції").

Так, стало відомо про існування компанії Vega Holding, яка використовувала рахунок у Swedbank для приховування хабарів Януковича. Суму в розмірі понад чотири мільйони доларів зареєстрували, як "авторську винагороду за написання книги".

Янукович і Манафорт 24tv.ua

З'ясувалося також, що ця ж юридична особа перераховувала гроші на користь Inlord Sales LLP – компанії, яка фігурувала в справі Манафорта. Inlord незабаром після переведення коштів від Vega виплатив американцеві мільйон доларів.

Шведське видання SVT показало, що Vega перерахувала 100 000 доларів організації "Проект перехідних демократій". За інформацією Vice News, вона співпрацювала з Манафортом над організацією зустрічей для Януковича з американськими чиновниками.

capital.ua

Примітно, що на тлі скандалу з відмиванням грошей у філіях Swedbank у країнах Балтії була звільнена генеральний директор банку Біргитта Боннесен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звинувачення заявило, що Пол Манафорт заробив в Україні не менше 60 мільйонів доларів.

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