Якщо 'пенсійне навантаження' зросте, бізнес почне виводити в 'тінь' реальні зарплати працівників – експерти

Впровадження другого рівня пенсійної реформи може спровокувати збільшення частки бізнесу, що приховує реальні зарплати співробітників. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Експерти зазначають, що через високе податкове навантаження багато бізнесів змушені оптимізувати відрахування на користь скарбниці, виплачуючи своїм співробітникам офіційно мінімальну зарплату або формально співпрацюючи з ними як із фізособами-підприємцями. У разі збільшення навантаження на фонд оплати праці, як це передбачається законопроєктами про впровадження накопичувального рівня пенсійної системи, частка таких підприємств із великою ймовірністю зросте.

"Під час переходу на обов'язкові накопичувальні платежі "білий" бізнес буде змушений платити більше. Лише тому, що не приховує реальних зарплат співробітників. Відхід бізнесу в "тінь" – вельми вірогідний сценарій розвитку подій", – наголошується в матеріалі.

На тлі непростої ситуації в економіці через карантин такі ідеї влади сприйматимуться не інакше, як додатковий податковий тягар, наголошують експерти.

Утім, на їхню думку, влада може вирівняти ситуацію, запропонувавши бізнесу компенсувати суму пенсійних внесків, зменшивши інші відрахування за зарплатним фондом – ЄСВ і прибутковий податок. Так вчиняли уряди деяких країн під час проведення схожої реформи. Але, за словами експертів, на такий варіант не погодяться в Мінфіні, з огляду на непросту ситуацію з наповненням бюджету й колосальними вливаннями в Пенсійний фонд.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) і урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких, за словами експертів, передбачає додаткові витрати для бізнесу.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в межах пенсійної реформи можна ухвалювати тільки ті рішення, які не збільшують податкове навантаження на бізнес, інакше така реформа його поховає.

Зі свого боку, голова Комітету з розвитку підприємництва СУП Андрій Єрашов заявив, що збільшення навантаження на фонд заробітної плати є неприпустимим: "Бізнес не буде підтримувати будь-яке збільшення навантаження на фонд заробітної плати через додатково встановлені відсотки".