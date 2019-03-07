"Якщо не хочуть їсти газ": у ЄС виставили ультиматум Росії

Росія не зможе ігнорувати європейське енергетичне законодавство, зокрема і те, яке адаптувала Україна для власного газового ринку, якщо країни ЄС виявлять політичну волю.

"У Росії багато газу. Але насправді вони не можуть його їсти, вони повинні продати його. І ми, європейці, є для них ринком номер один. І якщо ви є ринком, у вас є ринкова сила. Якщо ви спільно використовуєте таку ринкову силу, ви — дуже потужні", — повідомив європейський політик, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, передає "Укрінформ".

"Якщо вони хочуть з'їсти газ — це їхня справа. Але якщо вони хочуть його продати — в цьому сенсі споживач має багато впливу... Але, безумовно, для цього ми повинні продемонструвати політичну волю", — додав Більдт.

За його словами, Європейська комісія вже продемонструвала таку консолідовану позицію у минулому році під час розгляду справи проти "Газпрому" за його зловживання монопольним становищем на ринку і порушення правил конкуренції.

"Ми маємо важелі впливу. Колись ми вели інтенсивний діалог із міністром закордонних справ країни не зі складу ЄС, і це був Лавров. Що дратувало їх найбільше — це положення Третього енергетичного пакета ЄС, і справа щодо порушення правил конкуренції, яку Єврокомісія порушила проти "Газпрому". І вони тільки повторювали: "Ми ніколи, ніколи-ніколи-ніколи, не будемо вести жодних подібних переговорів". Але врешті-решт вони змушені були це зробити. І було знайдене певне рішення у кінці травня минулого року", — наголосив Більдт.

Європейський політик також висловив переконання, що нині слід утримуватися від розгляду зовсім песимістичних сценаріїв, які передбачають відсутність угоди між газовими операторами Росії та України щодо транзиту газу.

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.