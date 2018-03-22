"Якщо квітень доведеться зимувати": "Нафтогаз" озвучив ситуацію із запасами газу в Україні

У підземних сховищах України станом на четвер, 22 березня, залишається 8,4 млрд кубометрів газу.

"Сподіваємося, квітень не доведеться зимувати. Але якщо і другий місяць весни вирішить здивувати нас морозами, то запасів газу вистачить", - повідомляє у Facebook НАК "Нафтогаз України".

Зокрема, в українських підземних сховищах знаходиться на 300 млн кубометрів газу більше, ніж було на зберіганні в аналогічний період минулого року.

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При цьому в "Нафтогазі" зазначають, що вже завтра в Україні потеплішає до +3 градусів.

Нагадаємо, що 2 березня "Газпром" на 20% знизив тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам з метою демонстрації того, що Україна нібито є ненадійним транзитером.

Як повідомляв "Обозреватель", пізніше російський монополіст заявив про розрив контрактів з НАК "Нафтогаз України" про постачання і транзит природного газу, а також направив повідомлення про початок процедури розірвання відповідних договорів.