Яким було реальне життя в СРСР: у мережі спливли заборонені фото
У Радянському Союзі був дефіцит товарів, величезні черги і зубожіле населення, що можна побачити на заборонених знімках тих років.
Фотографії опублікував блогер Максим Мирович на своїй сторінці в Facebook. Він також зазначив, що радянські фотографи змушені були свого часу ховати такі знімки, оскільки їм закидали звинувачення в "очорненні соціалістичної дійсності".
"Сьогодні я покажу вам фотознімки професійних радянських фотографів, які у вільний від роботи час займалися побутовим фото – і були змушені свого часу знищити частину своїх фотоархівів за звинуваченням в "очорненні соціалістичної дійсності". Фотографів звуть Володимир Соколан, Володимир Воробйов та Олександр Трофимов – вони створили творчу групу "трива", працювали фотографами при Кузнецькому металургійному комбінаті, плюс знімали все те, що відбувається навколо; головний принцип роботи фотографів був таким – повна відмова від ретуші і постановочних кадрів", – написав Мирович.
За його словами, на знімках заборонені документальні фото, на яких показано життя в справжньому СРСР.
"В одному з інтерв'ю фотограф Володимир Соколан, відповідаючи на питання, чи хотів би він повернутися назад в СРСР, відповів – "Ні, не хочу. Я в ньому вже був. Навіщо двічі наступати на одні й ті ж граблі? Може, комусь і недостатньо одного разу, а мені вистачило цілком. Якщо ці знімки не переконують людей, що повертатися туди більше не треба – то заради бога, нехай наступають на ці граблі. Колись вони все ж навчаться", – зазначив блогер.
Знімок називається "Центральний ринок на вулиці Курако" і зроблений у 1983-му році. На фото видно брудний і весь пом'ятий автобус.
Бригада ізолювальниць на пообідньому відпочинку, 1978 рік. Життя в СРСР – це зовсім не морозиво і цукерки, а щоденна важка праця, про безпеку якої ніхто особливо не думав. Фігури робітниць такі повні зовсім не від того, що багато їдять, а від постійної роботи з шкідливими речовинами.
"Вихід зміни з шахти "Распадська". На знімку – виснажені і втомлені люди, зовсім не схожі на вічно веселих і чистеньких робітників з радянських агітаційних фільмів.
Знімок фотографи назвали "Перекур на газовому балоні".
"Старша сестра. Новокузнецький аеропорт" – фотознімок 1979 року. Дівчинці доводиться сидіти на вулиці з речами і молодшим братом.
Кілька фотознімків реальної радянської торгівлі. На заголовному фото в пості працівники магазину розрубують коров'ячі туші (прямо на землі), а ось цей кадр називається "продаж баранячих кісток".
Фото 1984 года, називається "Суповий набір" – бабуся змушена рубати якісь тельбухи на суп – на якійсь колоді у дворі, застеленій газетою "Правда".
Вулична торгівля дефіцитними динями.
Одна з найбільш відомих фотографій "ТРИВА", зроблена в Новокузнецьку у 1982 році, називається "приймальники склотари".
"Новосел Ордженікідзевський району", знімок зроблений у 1984-му році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович пояснив, радянське громадське харчування являло собою досить жалюгідне видовище.