Яким було реальне життя в СРСР: у мережі спливли заборонені фото

У Радянському Союзі був дефіцит товарів, величезні черги і зубожіле населення, що можна побачити на заборонених знімках тих років.

Фотографії опублікував блогер Максим Мирович на своїй сторінці в Facebook. Він також зазначив, що радянські фотографи змушені були свого часу ховати такі знімки, оскільки їм закидали звинувачення в "очорненні соціалістичної дійсності".

"Сьогодні я покажу вам фотознімки професійних радянських фотографів, які у вільний від роботи час займалися побутовим фото – і були змушені свого часу знищити частину своїх фотоархівів за звинуваченням в "очорненні соціалістичної дійсності". Фотографів звуть Володимир Соколан, Володимир Воробйов та Олександр Трофимов – вони створили творчу групу "трива", працювали фотографами при Кузнецькому металургійному комбінаті, плюс знімали все те, що відбувається навколо; головний принцип роботи фотографів був таким – повна відмова від ретуші і постановочних кадрів", – написав Мирович.

За його словами, на знімках заборонені документальні фото, на яких показано життя в справжньому СРСР.

"В одному з інтерв'ю фотограф Володимир Соколан, відповідаючи на питання, чи хотів би він повернутися назад в СРСР, відповів – "Ні, не хочу. Я в ньому вже був. Навіщо двічі наступати на одні й ті ж граблі? Може, комусь і недостатньо одного разу, а мені вистачило цілком. Якщо ці знімки не переконують людей, що повертатися туди більше не треба – то заради бога, нехай наступають на ці граблі. Колись вони все ж навчаться", – зазначив блогер.

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Знімок називається "Центральний ринок на вулиці Курако" і зроблений у 1983-му році. На фото видно брудний і весь пом'ятий автобус.

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Бригада ізолювальниць на пообідньому відпочинку, 1978 рік. Життя в СРСР – це зовсім не морозиво і цукерки, а щоденна важка праця, про безпеку якої ніхто особливо не думав. Фігури робітниць такі повні зовсім не від того, що багато їдять, а від постійної роботи з шкідливими речовинами.

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

"Вихід зміни з шахти "Распадська". На знімку – виснажені і втомлені люди, зовсім не схожі на вічно веселих і чистеньких робітників з радянських агітаційних фільмів.

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Знімок фотографи назвали "Перекур на газовому балоні".

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

"Старша сестра. Новокузнецький аеропорт" – фотознімок 1979 року. Дівчинці доводиться сидіти на вулиці з речами і молодшим братом.

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Кілька фотознімків реальної радянської торгівлі. На заголовному фото в пості працівники магазину розрубують коров'ячі туші (прямо на землі), а ось цей кадр називається "продаж баранячих кісток".

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Фото 1984 года, називається "Суповий набір" – бабуся змушена рубати якісь тельбухи на суп – на якійсь колоді у дворі, застеленій газетою "Правда".

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Вулична торгівля дефіцитними динями.

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

Одна з найбільш відомих фотографій "ТРИВА", зроблена в Новокузнецьку у 1982 році, називається "приймальники склотари".

Заборонені фото СРСР Блог Максима Мировича

"Новосел Ордженікідзевський району", знімок зроблений у 1984-му році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович пояснив, радянське громадське харчування являло собою досить жалюгідне видовище.