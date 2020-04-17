Якими були продукти в СРСР: в мережі згадали смаки без хімічних добавок

В СРСР продукти виготовлялися з натуральних інгредієнтів, частково можливо через те, що тоді про сучасні добавки нічого не знали.

Про це пише у своєму блозі Сергій Фоли.

За словами, багато продуктів випускалися за Держстандартами, і тому виробники змушені були стежити за якістю своєї продукції. Наприклад, ковбаса в Радянському Союзі була улюбленим продуктом, але її якість не завжди було ідеальною.

Радянська ковбаса

"У квітні 1936 нарком харчової промисловості Анастас Мікоян підписав наказ про виробництво нових м'ясних продуктів: ковбас Докторської, Аматорської, Чайної, Телячої і Краківської, Молочних сосисок і Мисливських ковбасок. Рецепт "поправки народного здоров'я" був вивірений до дрібниць: в 100 кг ковбаси містилося 25 кг яловичини вищого гатунку, 70 кг напівжирної свинини, 3 кг яєць і 2 кг коров'ячого молока", – написав блогер.

У блозі також говориться, що в СРСР морозиво випускалося за Держстандартом 117-41 – він був введений 12 березня 1941 року, готували за допомогою одночасного заморожування і збивання натурального молока, вершків, вершкового масла, цукру. Про консерванти тоді ще не знали.

радянське морозиво

"Але з 1966 року морозиво стали випускати не за державним стандартом, а за технічними умовами. Це означає, що виробники стали використовувати замінники – кокосове і пальмове масло, соєве молоко, сахарозу, додавати всілякі стабілізатори, смакові і ароматичні речовини", – пише Фролов.

радянське морозиво

Блогер розповів, що виробництво згущеного молока почалося в Росії в 1881 році з відкриттям невеликого заводу під Оренбургом. Відповідно до Держстандарту 2903-78 згущене молоко складалося з нормалізованого коров'ячого молока, цукру, так само додавали какао або каву.

Радянське згущене молоко

Рецептура плавленого сиру була розроблена у Радянському Союзі в 1960 році. Сир виготовлявся за стандартами, а це виключно сири високої якості, вершкове масло, молоко, натуральні спеції. Ніяких консервантів, ароматизаторів або барвників, йдеться в блозі.

Радянський плавлений сирок

"Багато людей того часу пам'ятають лимонад. Він був улюбленим напоєм радянської людини. Склад якого був з лимона, води або газованої води. У ті часи без лимонаду "Буратіно" не обходилося жодне дитяче свято або день народження", – розповів Фролов.

радянський лимонад

Як повідомляв OBOZREVATEL , в СРСР виробляли натуральне 100% вершкове масло, яке можна було намазати на хліб тільки через деякий час після того, як його виймали з холодильника.

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