Якими були черги в СРСР: у мережі спливло архівне фото

У СРСР черги були невіддільною частиною виходу по закупи. Оскільки найчастіше дефіцитні товари "викидали" партіями в окремі магазини, що швидко поширювалося серед населення.

У Twitter з'явилося архівне фото того, якими були черги в СРСР. Зважаючи на світлину, отоварюватися в магазин прийшло не менше ніж 100 людей.

"Життя в СРСР. "Щось викинули". Нинішньому поколінню цю фразу "Щось викинули" не зрозуміти! А в СРСР вона означала, що не "викинули", а раптово пустили в продаж або югославські чоботи, або емальовані тазики, або туалетний папір! Та яка різниця! Вставай у чергу!" – підписав знімок блогер.

Черга в СРСР Соцмережа Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогерка Тамара Гіль показала, чим харчувалися люди в СРСР. За її словами, можна було придбати макарони різної якості. Були вищого й першого сорту з твердих сортів пшениці, а були дешевші – другого й третього сорту з пшениці класом гірше.

Водночас у Радянському Союзі у другій половині 1980-х років ковбасу другого сорту продавали по половині кілограма в одні руки.