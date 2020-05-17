Яким був квас у СРСР: склад і вартість популярного напою

У СРСР квас пили всі, але при цьому мало хто знає, що згідно з державними стандартами напій виготовлявся чотирьох видів: кисло-солодкий, кислий, московський і окрошка.

Про це повідомляється в блозі на сайті Pikabu.

Секрети радянського квасу pikabu.ru

Спочатку виготовляли сусло – таких точок було кілька по СРСР. Потім цей бульйон з жита або ячменю згущували зовсім вже до патоки і відправляли на пивзаводи по всій країні.

Секрети радянського квасу pikabu.ru

"Там це сусло у відкритому чані розводили з водою, цукром і дріжджами. І через добу бродіння розливали у знайомі жовті або білі бочки з написом "КВАС" і доставляли на вулиці міста до тіток у білих халатах з вологими копійками здачі у вологій руці", – йдеться у блозі.

Секрети радянського квасу pikabu.ru

Відзначається, що квас намагалися дуже швидко розливати покупцям, оскільки, чим швидше ллєш, тим більше піни. У бочці було півтори тонни квасу. І з бочки "піни" продавщиця мала свої 5-6 рублів.

Секрети радянського квасу pikabu.ru

За радянських часів дітей нерідко посилали за квасом з бідоном. У бідон вміщалося трохи більше 3 літрів, вистачало і на окрошку і просто попити.

Також зазначається, що на той час великий кухоль на півлітра коштував – 6 копійок, стакан коштував – 3 копійки, літр квасу – 12 копійок, бідон – 36 копійок.

Секрети радянського квасу pikabu.ru

Як писав OBOZREVATEL , у Радянському Союзі шпроти були вишуканим блюдом під час застіль на тлі повної відсутності нормальних продуктів через звичний на той час дефіцит.

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