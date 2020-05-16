Яким буде курс гривні в Україні після карантину: НБУ дав прогноз

Національний банк України (НБУ) не очікує значних коливань курсу долара щодо гривні після завершення урядового карантину.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій в інтерв'ю виданню BBC News Україна.

Так, він зазначив, що в НБУ не очікують, що після завершення карантину "всі побіжать купувати долари".

За його прогнозом, найперше населення почне витрачати гроші, які у нього ще є, оскільки існує певний відкладений попит.

"Хоча попит залишатиметься ще досить пригніченим, ми більше очікуємо деякого збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не збільшення валютних накопичень чи валютних операцій", – сказав він.

Водночас, як зазначив Смолій, НБУ навчився давати раду коливанням курсу. "Як ви бачили, у березні, коли був певний ажіотаж, ми виходили на ринок з інтервенціями. Ми продали понад 2 млрд доларів, щоб стримати ці ажіотажні настрої", – додав він.

За його словами, сьогодні курс навіть трохи зміцнився і НБУ викуповує долари на ринку у міжнародні резерви.

"За другий квартал ми викупили майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку. Ми вміємо працювати з ринком так, щоб не було різких коливань, якщо вони раптом почнуться", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики банківського холдингу JP Morgan погіршили прогноз щодо падіння економіки України. За підсумками 2020 року вони очікують зниження ВВП на 5,1% і курс долара близько 29 грн/$.