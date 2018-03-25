Роботи наступають: які професії зникнуть в Україні

Низька заробітна плата в Україні сприяє тому, що українські бізнесмени не поспішають переходити на роботизацію виробництва.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна.

"Є два аспекти. Загальносвітовий, коли роботи замінюють найбільш рутинну, механічну роботу. Це можуть бути листоноші, водії, оператори контакт-центрів, люди, які виконують досить одноманітну фізичну роботу. На виробництві дуже багато операцій можна автоматизувати. І замість людей крутити якісь гайки можуть роботи. Чим більше креативна робота, тим менше ймовірність того, що вас замінять роботи", - вважає експерт.

За її словами, на ситуацію в Україні впливає безпрецедентна дешевизна робочої сили.

"Але є проблема суто українська - в Україні найнижча по Європі середня заробітна плата. У нас приблизно 130 євро середня зарплата. Щось мені підказує, що робот Софія коштує дорожче. Тоді можлива ситуація, коли тих же водіїв і операторів на виробництві поки вигідно тримати живими. Хоча деяких таксистів наших я б із задоволенням замінила на роботів. Це все-таки більш безпечно, ніж наші нинішні "автоджигіти", - переконана Пашкіна.

Крім того, зараз практично неможливо вгадати з вибором майбутньої професії і підростаючому поколінню.

"У нас швидкість змін на ринку праці така, що він прискорюється щороку. Я зараз працюю у відділі маркетингу, а коли я вступала до вузу, то маркетингу в спеціалізації вузів не було. Зараз це значно прискорюється і людині дуже важко займати одну посаду. Навіть коли ви приходите лікарем або юристом, у вас постійно змінюється той інструментарій, з яким ви працюєте. Людині потрібно розуміти, що їй потрібні нові функціональні знання на стиках багатьох наук. Вона має перекваліфікуватися, щоб перетікати як крапля води", - наголосила вона.

При цьому Пашкіна припустила, що більш стабільні перспективи є у професій, які пов'язані з виробництвом.

"Якщо говорити про Україну, то мені здається, що мало хто програє з тих, хто йде на виробництво. Навіть якщо там з'являться роботи, то потрібні будуть люди, які контролюють роботів, які їх виробляють і т.д", - підсумувала експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Пашкіна розповіла, чому українським вчителям не варто боятися скорочень після об'єднання шести предметів в єдиний курс "Природничі науки".