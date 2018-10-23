Американці люблять казати: timing is everything. Що означає – все потрібно робити вчасно. Технологічний прорив, коли людська праця заміняється працею роботизованих машин, повністю змінює ринок праці.

Інтернет, big data, технології VR, AR роблять свою справу. За різними експертними оцінками, у наступні чотири роки від 23% до 37% компаній будуть інвестувати у роботизовану працю в межах власних бізнесів. Незалежно від сектору економіки. Там різниця буде скоріше у тому, чи це будуть людиноподібні роботи, чи стаціонарні. З очевидних причин, триватиме тенденція віддаленої зайнятості.

Далі. Вже сьогодні бізнес переорієнтовується: що, де і як вироблятиметься. І ось важливий момент. Виробництва і бізнеси підуть туди, де на місцях є кваліфіковані працівники. Сировинна база і трудове законодавство більше не визначатимуть бізнес-рішення.

Але експерти Світового економічного форуму дивляться на це так: якщо правильно працювати з новою реальністю, то ми отримаємо інший рівень трудових відносин, нові професії і кращий рівень життя. А от якщо зараз нічого не міняти, не перебудовувати у широкому сенсі підхід до формування ринку праці і людських ресурсів, то у такому випадку на виході за кілька років стикнемося із ще більшою нерівністю, яку подолати буде неможливо, ну або майже неможливо. За їх оцінками, до 2022 року 75 млн робочих місць зникне. Натомість можуть з’явитися 133 млн нових. Якщо правильно пройти адаптацію до нової економіки праці. Більше половини людей у найближчі 5 років мають як мінімум підвищити свою кваліфікацію, а кожен десятий з них вчитиметься новому більше року.

Є і хороші новини. Компанії теж зацікавлені у тому, щоб їх працівники вчасно і достатньо підвищували професійний рівень. Бізнес зростатиме у майбутньому саме так.

Які вміння зростатимуть у найближчі роки? Аналітика, інновації, програмування, технологічний дизайн, системний аналіз, творче мислення і так далі. Натомість, такі вміння як технічне обслуговування, управління персоналом, time management, моніторинг і багато чого іншого просто вичерпають себе на ринку.

Все просто. Давно час звикнути, що нам тепер завжди потрібно буде вчитись новому, і це не питання вибору чи бажання. І це не тільки про нас як окремих людей, а і про державу, якщо ми хочемо бути успішними і мати майбутнє. Відповідно, аудит освітніх програм, перебудова професійної і не тільки освіти, стратегічне планування освітньої галузі – це must do. Тому що вчитимуться всі і довго. Починати давно пора.

Дивимось в майбутнє...