Частина банків під загрозою: які можуть закритися і що робити українцям

В Україні у 2019-му можуть закритися ще кілька банків. До "сірого списку" НБУ потрапили 13 фінустанов. До кінця року вони мають збільшити свій капітал на загальну суму 19,7 млрд грн. Поки з цим завданням впоралися лише чотири банки.

Перший вже "випав" із системи — ВТБ, він мав збільшити свій капітал на 7,4 млрд, але із завданням не впорався і його закрили. Паралельно з цим Національний банк продовжує посилювати контроль і виписує мільйонні штрафи за "темні схеми". Ситуація, коли власники фінустанов використовували банки для кредитування власного бізнесу і відмивання грошей, стає неможливою.

OBOZREVATEL з'ясував, які банки в Україні опиняться під загрозою у 2019-му.

Хто і чому під загрозою

Найнадійніші банки — з іноземним капіталом, заявляють у Національному банку. Щоправда, при цьому додають, що це стосується банків із західним капіталом, а от російські навпаки — під загрозою закриття. Головні проблеми банків: висока доларизація (зростає курс і стає складніше виконувати свої зобов'язання), концентрація на галузях або конкретних клієнтах, великий рівень прострочених кредитів (NPL).

Результати тестування:

13 банків мають збільшити свій капітал;

ситуація в банках з російським держкапіталом погіршуватиметься;

якщо буде криза, постраждають всі, крім банків з іноземним капіталом;

загалом ситуація в банківській системі стабільна, а НБУ результатами задоволений.

Із "сірого" списку вдалося вибратися ПУМБу, Універсал Банку, банку "Восток" і Ощадбанку. Практично виконали норму "Південний", "Альфа-Банк" і "Ощадбанк". Варто при цьому зазначити, що при базовому сценарії частина банків докапіталізації не потребували, але при цьому мали наростити капітал на випадок фінансової кризи. Серед "проблемних" також банк "Кредит Дніпро", останній лідирує і за кількістю порушених нормативів.

Список проблемних банків (в разі кризи):

"Укрексімбанк"

"Мегабанк"

"Кредит-Дніпро"

"Банк інвестицій та заощаджень"

"Промінвестбанк"

За базовим сценарієм, йдеться у звіті регулятора, спостерігається зростання достатності основного капіталу майже всіх груп банків, проте різними темпами. Найпомітніше зростає достатність основного капіталу іноземних банків. Тільки для банків із державним російським капіталом достатність опускається нижче за граничний рівень 7%. За несприятливого сценарію для майже половини банків капітал знижується нижче за граничний рівень.

В одній з українських фінустанов OBOZREVATEL пояснили: щоб покращити ситуацію, всі фінансові установи діють за однією і тією самою схемою. Активізують стягнення боргів, продають непрацюючі кредити, збільшують кількість застав, знаходять нові заробітки, надійних позичальників. Для прикладу, в минулому році масштабну реструктуризацію кредитів почав один з найбільших в Україні банків "Приват". Планують списати 294 тис. кредитів (позики від 5 до 300 тис. грн) на загальну суму 48,5 млрд грн. При цьому "тіло" боргу становить всього 12,3 млрд, решта — штрафи, пеня, комісії.

Чого чекати українцям

Потрапляння до "сірого" списку всього лише вказує на можливі проблеми. При цьому цілком можливо, що більша частина банків із завданням впорається, і за затвердженим НБУ планом проведе докапіталізацію. Наразі явні проблеми є у банків з російським державним капіталом. В наявній моделі, як уже заявляли у Нацбанку, вони працювати не зможуть.

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У "Кредит Дніпро" заявляють, що рухатимуться за графіком і ситуацію з виконанням нормативів виправлять. Відносно складна ситуація у державного "Укрексімбанку". Він має до кінця року провести докапіталізацію на 10,97 млрд грн, це дозволить пережити банку можливу кризу, яку моделювали при тестуванні. Щоправда, сумнівів, що "Укрексімбанк" план виконає, немає. Якщо у приватному банку власник завжди може "передумати" і зірвати плани (як це було у випадку з банком "Фінанси та кредит"), то у держустанові ситуація більш контрольована.

"Мегабанк", який також має пройти докапіталізацію, працює на ринку вже 28 років. Скоріш за все, акціонери також не планують прощатися зі своїм бізнесом. В кінці минулого року вони ухвалили рішення збільшити статутний капітал на 215 млн грн. Варто зазначити, що всі потенційно проблемні банки, зокрема "Банк інвестицій та заощаджень", "Промінвестбанк" пройшли докапіталізацію за "базовим сценарієм".

Голова ради Незалежної асоціації банків Роман Шпек впевнений, що закритися в Україні повинні банки з російським держкапіталом. Вони, як заявив експерт, "не мають можливості реалізовувати будь-яку бізнес-модель".

"Вони повинні тим чи іншим чином піти з цього ринку. Кожен з російських держбанків не має перспектив діяльності в Україні, і про це було сказано керівництвом Нацбанку України керівництву цих банків", — наголосив Шпек.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян вважає, що у 2019-му в Україні можуть закритися відразу кілька банків. "У деяких випадках закриття проблемних банків може мати елемент домовленості. Тобто переговори можуть вирішити, чи підуть власники на певні умови для збереження банку, чи ні. Це саме стосується можливості докапіталізації. Іноді у банку є ресурси, але тим не менш власники не йдуть на "поступки", — зазначає експерт.