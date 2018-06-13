Як зростуть зарплати українців: скільки заробляємо і що буде з мінімалкою

Українці, які заробляють менше 4,2 тис. грн, фактично знаходяться за межею бідності. А це як мінімум кожен четвертий працюючий. У всякому разі, про це свідчать дані про рівень офіційних заробітних плат. Мінімальна заробітна плата, відповідно до загальноприйнятих методик розрахунку, в Україні повинна бути не менше 5 тис. грн.

OBOZREVATEL розібрався, скільки заробляють українці і як буде рости заробітна плата.

Скільки заробляють українці

В середньому українці заробляють 8480 грн, говориться в останніх даних Держстату. При цьому медіанна заробітна плата становить 5935 грн, а кожен четвертий отримує менше 4 тис. грн. У структурі розподілу заробітних плат "бідні" українці займають найвагомішу частку. У той же час в нормальній ситуації більшість заробітних плат повинно бути трохи менше рівня медіанної - тобто близько 5,7-5,9 тис. грн.

Такий розподіл заробітних плат в тому числі свідчить про високий рівень тіні. З огляду на статистичні дані, можна припустити, що більшість українців дійсно заробляє трохи менше 5,9 тис. грн, але офіційно отримують при цьому мінімалку. До слова, за даними Міжнародної організації праці, половина українських зарплат повністю або частково знаходиться в тіні. А левова частина зовсім не оформляється. Так, з 26 млн економічно активного населення офіційно працюють понад 10 млн осіб. Інші або безробітні, або працюють в тіньовому секторі.

Податки з зарплат повинні поповнювати місцевий і державний бюджети, Пенсійний фонд. Відмовляючись оформляти співробітника, роботодавець фактично залишає його без права на пенсію та краде у країни. Так, якщо не платити податки з однієї зарплати в 10 тис. грн, за рік Пенсійний фонд недоотримає майже 22 тис. грн, місцевий бюджет втратить близько 13 тис. грн, а державний - 8,6 тис. грн. Якщо ж приховати 1 млн таких зарплат, то бюджети різних рівнів втратять мільярди гривень. А це гроші на зарплати медиків і педагогів, дороги, інфраструктури, виплату пенсій і т.д.

Як можуть вирости зарплати

Середня заробітна плата в наступному році, згідно з прогнозами, буде коливатися від 8160 до 10400 грн. Частина зростання "з'їсть" інфляція, проте вона, згідно з прогнозами, з кожним роком буде сповільнюватися. Якщо в цьому році ціни можуть вирости на 7% -13,4%, то вже через два роки - всього на 6% - 7,9%.

За прогнозами НБУ, українці в наступному році будуть в середньому заробляти 8160 грн, а в 2020-м - 8918 грн. Оцінки Нацбанку виявилися одними з найбільш песимістичних. Так, Кабінет міністрів в резолюції припустив: в 2019 році середня зарплата досягне 9,5 тис., а в 2020-м - 10,5 тис. грн. У той же час в консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі спрогнозували середню зарплату в наступному році на рівні 10,4 тис. грн, а ще через рік - 11,8 тис.

Драйвером зростання заробітних плат може стати підвищення мінімалки. На даний момент вона становить 3723 грн. Ця сума не відповідає ні стандартам Міжнародної організації праці, ні загальноприйнятій світовій практиці, ні українській Конституції.

"Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло", - йдеться в 48-й статті Конституції.

Достатній рівень визначає Міністерство соціальної політики, розраховуючи розмір прожиткового мінімуму. Так, за цінами квітня прожитковий мінімум для працездатного становить 4,2 тис. грн. Українці, які заробляють менше, не можуть забезпечити себе самим мінімальним набором товарів і послуг і знаходяться за межею бідності.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальна зарплата повинна становити близько 60% середньої. З одного боку, такий рівень мінімалки не стане важким тягарем, а з іншого - забезпечить працюючих гарантією гідної оплати праці. З огляду на те, що середня зарплата вже вище 8,4 тис. грн, то мінімальна повинна бути на рівні від 5 тис. грн.

Як заробляти більше

"Дуже часто під час інтерв'ю у претендентів питають, яка заробітна плата його б влаштували або скільки він заробляв на минулому місці роботи. Якщо ти себе низько оцінив, то роботодавець буде робити таким же чином", - розповідає HR-експерт Олександр Білоус.

Аргументом для вищої зарплати можуть стати: освіта, знання мов, напрацьовані контакти і т.д. Причому експерти сходяться на думці: після того, як уже працевлаштувався, є дві можливості збільшити свій заробіток. Перша - проявити себе на роботі і зробити крок по кар'єрних сходах. Друга - знайти додатковий заробіток.

"Якщо ви ставитеся до своєї роботи як заробітчанин - прийти, отримати зарплату і піти, звичайно, на хороший результат розраховувати не варто. Роботодавець цінує в першу чергу зацікавленість, систематичність, відповідальність, працездатність. Всі ці якості можна виразити тільки якщо вас дійсно цікавить ваша робота ", - розповідає корпоративний психолог однієї з великих компаній Марина Лісовець.

Якщо зарплату не переглядали як мінімум рік, якщо збільшилося навантаження, якщо ви працюєте більше своїх колег, які займають аналогічні посади, - пора просити прибавку до зарплати, пояснюють експерти. Білоус впевнений: ініціатива про перегляд заробітку повинна виходити від самого працівника. Далеко не в кожній компанії є налагоджена система індексації оплати, тому дуже часто виникають ситуації: нових звуть на ринкові зарплати, а старі співробітники, які соромляться попросити прибавку, отримують на 10-20% менше.