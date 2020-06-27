Як жили багатії в СРСР: Мирович розкрив правду про життя радянської "еліти"

В СРСР тих, хто вважався заможними людьми, можна було віднести до середнього класу, навіть ближче до його нижньої ступені. Радянське "багатство" не йшло в жодне порівняння з шикарним життям в нормальних розвинених країнах.

Про це написав у своєму блозі Максим Мирович. Він зазначив, що в СРСР не існувало легального шляху збагачення, крім як прислуговування радянській системі в тому чи іншому вигляді.

"Якщо в розвинутих країнах ви могли щось винайти, вигадати якийсь новий товар, новий бізнес, зробити відкриття або бути наприклад хорошим стоматологом, і тим самим озолотитися – то в СРСР у вас такої легальної можливості не було, держава забороняла вам займатися тим, чим ви хочете, а за долар в СРСР давали не "67 копійок", а від 3 до 15 років. Радянська держава не визнавала за вами право бути особистістю і самостійно володіти результатами своєї праці", – пояснив він.

Відзначається, що в Радянському Союзі було лише два шляхи збагачення – або йти в партноменклатуру, або займатися усілякими сірими схемами і підпільним виробництвом.

"Совкові номенклатурщики верхньо-середньої ланки жили досить непогано – за рахунок решти населення їм "безкоштовно" видавали шикарні (за радянськими мірками) квартири, дачі і автомобілі, плюс вони забезпечувалися продуктами в спеціалізованих закритих магазинах, для яких навіть ковбаса вироблялася в закритих "номенклатурних" цехах – так що ці товариші в Союзі жили відносно непогано", – сказано в блозі.

Другий шлях збагачення – це "сірі схеми", які були побудовані найчастіше на задоволенні потреб звичайних громадян.

"Так, наприклад, статок заробив той, хто сидів "на дефіциті" і мав відношення до торгівлі наприклад м'ясом або непоганим взуттям. Процвітали і ті, хто сидів у системі розподілу – наприклад люди, хто відповідав за розподіл "безкоштовних" квартир і просування "черг" на автомобілі – багато хто з них брали хабарі, а на питання після прийняття хабара "а ви точно допоможете, не обдурите?", часто відповідали – "ну що ви, не обману звичайно, я ж комуніст!", – розповів Мирович.

За його словами, ще наживали статки ті, хто шив у підпільних цехах або просто торгував джинсами, кросівками і модним одягом. Блогер зазначає, що по суті це був звичайний бізнес – але в СРСР він був заборонений.

Життя в СРСР Блог Максима Мировича

"Дві групи радянських багатіїв (умовно назвемо їх "номенклатурщиками" і "підпільники") жили майже однаково непогано – за тим лише винятком, що другі більше таїлися і намагалися не виставляти "багатство" напоказ. Ще багатими могли стати усілякі актори або відомі конструктори – але по відношенню до основної маси населення це був мізер", – пише блогер.

Мирович вказав, що радянські багатії жили зазвичай у просторій квартирі – не менше 3 або 4 кімнат. Занадто великих квартир в СРСР не будували, але навіть 3-4 кімнати в порівнянні з іншими безкоштовними 1-2 кімнатними "хрущовками" виглядали шикарними апартаментами.

Він зазначив, що номенклатурщики отримували квартири "безкоштовно", а ось "підпільники" часто винаходили всілякі складні схеми з обміну/роз'їзду/переїзду або просто несли величезний хабар у систему розподілу житла (від 3-5 тис. рублів і вище).

Життя в СРСР Блог Максима Мировича

"Обставити квартиру вважалося престижним всім закордонним – що номенклатурщики, що підпільники тверезо оцінювали якість радянського меблевого та іншого виробництва, і намагалися дістати меблі "звідти". Цілком престижними вважалися меблі з НДР і Румунії – румунські секції і м'які куточки досі продаються на Avito за якісь божевільні гроші пристарілими номенклатурниками і підпільниками – вони часто не розуміють, що зараз ці меблі не мають жодної цінності", – відзначається в тексті.

Мирович підкреслив, що на стінах квартири обов'язково повинні були бути дорогі (нерадянські) шпалери з смужками і малюнком, на підлозі і стінах – килими, а в сервантах і на стінах – предмети колекціонування.

Життя в СРСР Блог Максима Мировича

"Нормального ринку антикваріату в СРСР не було, тому радянські багатії збирали усілякий мотлох, який став ерзацом антикваріату і вважався "цінним" – скуповувався втридорога усілякий кришталь "богемія", по п'ятикратній ціні купувалися страшні люстри з висюльками, а по оголошеннях в газетах розшукувалися усілякі старі іржаві будьонівські шаблі і сувенірні грузинські кинджали – які повинні були зображати на килимі колекцію зброї", – пише блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР був дефіцит товарів, величезні черги і зубожіле населення, що можна побачити на заборонених знімках тих років.