Як Зеленський провалив ліквідацію податкової міліції та збільшив удвічі її фінансування: розслідування ЗМІ

Податковій міліції, яка входить до Державної фіскальної служби України, вдвічі збільшили фінансування з державного бюджету.

Верховна Рада проголосувала за виділення додаткових майже 450 млн грн (майже 1 млрд в цілому), не дивлячись на ранні заяви команди президента Володимира Зеленського ліквідувати податкову міліцію, передає "Радіо свобода". При цьому Рада відібрала гроші у фонду культури, урізала фінансування української книги, Суспільного мовника та наукових досліджень.

Спочатку ці гроші були передбачені для Бюро фінансових розслідувань – органу, який повинен замінити податкову міліцію і створення якого було програмним пунктом президента Зеленського і його партії "Слуга народу". Але ще 17 січня парламент відхилив відповідний законопроєкт про створення Бюро.

Зеленський провалив ліквідацію податкової міліції

При цьому Зеленський після провалу реформи – створення нового органу – Бюро фінансових розслідувань, перебуваючи в швейцарському Давосі, давав нові обіцянки так, ніби нічого не трапилося.

"Ми запустили Антикорупційний суд – починаючи з вересня, він працює. Наближаємося до запуску Бюро фінансових розслідувань. Тобто, амбітні плани", – запевняв гарант.

Пізніше ДФС попросила про збільшення фінансування. Податківці захотіли збільшити зарплату з 6 тисяч гривень до 21 тисячі в центральному апараті та до 13,5 тисячі – в територіальних органах.

Також серед статей витрат вказувався 51 млн на "оплата послуг, крім комунальних" – це в основному транспортні послуги. Хоча в 2019 році на ці ж послуги було виділено 18 млн грн.

"Сама ДФС зараз збором доходів не займається. Тобто, це той орган, який просто повинен реформуватися в дві частини. Ну, і відповідно, сенс збільшувати фінансування того органу, який вже умовно не існує, в якому залишилося якихось пару функцій, які там історично, всі ми знаємо, були не дуже успішними. Але чому збільшили – мені Мінфін так і не пояснив", – розповів депутат від "Голосу", секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль.

Відзначається, що збільшення фінансування податкової міліції Кабмін підтримав в день призначення в.о. голови ДФС Сергія Солодеченка, колишнього податкового міліціонера.

Відомо, що на співбесіді на посаду першого заступника голови ДФС Солодченко пояснював, звідки у нього будинок під Києвом, готівкові кошти та цінності.

До того ж Солодченко був керівником слідчого відділу податкової міліції, згодом заступником керівника управління податкової міліції – керівником слідчого управління Державної податкової служби в Луганській області за часів президентства Віктора Януковича. А ще в 2016 році апеляційний суд Києва визнав, що посади, які він обіймав за часів гаранта-втікача – підпадають під люстрацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політтехнолог вказав команді президента Володимира Зеленського на провал з реформуванням податкової міліції.